Streaming: nuovi aumenti in arrivo

Il 2025 inizia con nuovi prezzi e nuovi abbonamenti per Discovery+ e Paramount+, ma non in Italia: che succederà nel nostro Paese quest'anno?

Il 2025 si apre con l’annuncio di nuovi rincari per due piattaforme di streaming globali, anche se al momento gli aumenti di prezzo non riguardano il nostro Paese. Una magra consolazione, a dire il vero, visto che l’andamento dei prezzi dei servizi di streaming è ormai più o meno uguale in tutto il mondo.

I servizi in questione sono Discovery+ e Paramount+ e, nel caso del secondo, è previsto anche l’arrivo di nuovi piani di abbonamento.

Discovery+ alza i prezzi

Negli Stati Uniti Discovery+ ha comunicato l’aumento di 1 dollaro al mese del prezzo di entrambi i suoi abbonamenti: Discovery+ con pubblicità costa ora 5,99 dollari più tasse, mentre Discovery+ senza pubblicità costa 9,99 dollari più tasse.

Gli aumenti sono già scattati il 7 gennaio per i nuovi clienti, mentre chi è già abbonato pagherà i nuovi prezzi a partire dal 7 febbraio.

L’abbonamento a Discovery+ in USA è separato da quello di Max, nuova piattaforma lanciata a maggio dello scorso anno, erede di HBO Max e sempre di proprietà di Warner Bros. Discovery, e aveva già subito un aumento del prezzo a ottobre 2023.

Paramount+ cambia abbonamenti

Da quest’altra parte del mondo occidentale, in Germania, Paramount ha mandato un’email ai suoi clienti tedeschi per avvisarli dell’arrivo di novità per l’abbonamento alla piattaforma Paramount+.

Al momento, in Germania (e anche in Italia), Paramount+ ha un solo abbonamento da 7,99 euro al mese (o 79,99 euro l’anno), ma a breve ne avrà altri. Di sicuro è in arrivo un abbonamento con pubblicità, il cui costo non è ancora noto.

Non è ancora certo, ma potrebbero arrivare anche in Europa differenti nuovi abbonamenti a Paramount+ differenziati per risoluzione e tecnologia audio, nonché per quantità di dispositivi utilizzabili contemporaneamente.

Al momento, invece, Paramount non accenna alla possibilità di applicare il blocco della condivisione di nome utente e password tra utenti che vivono in case diverse.

Paramount+ e Discovery+: che succede in Italia

Solitamente le grandi piattaforme globali dello streaming hanno politiche di prezzo abbastanza uniformi sui mercati simili: se il prezzo sale in USA quasi sempre sale anche in Europa.

Nel caso di Paramount+ e Discovery+, però, vanno fatti due discorsi diversi se guardiamo al mercato italiano. Per quanto riguarda Paramout+, infatti, possiamo ragionevolmente prevedere che segua la scia della Germania, che a breve conosceremo nel dettaglio.

Per quanto riguarda Discovery+, invece, le cose stanno diversamente: nel nostro Paese il servizio ha un prezzo base di 2,89 euro al mese (con pubblicità), un abbonamento medio da 5,49 euro al mese (senza pubblicità) e uno con lo sport da 7,99 euro al mese (senza pubblicità).

La composizione dei canali dei pacchetti, in Italia, è condizionata dal fatto che da noi non è ancora arrivata la piattaforma Max, a causa di vincoli contrattuali con Sky Italia.

Nel nostro Paese, infatti, molti dei contenuti di Max sono trasmessi da Sky, grazie ad un contratto che è stato rinnovato fino a tutto il 2025. Di contro, però, Discovery+ in Italia trasmette già alcuni contenuti provenienti da Max.