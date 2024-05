Warner Bros Discovery Max arriva in Europa, ma non in Italia

Prosegue il piano di razionalizzazione di Warner Bros Discovery dopo la fusione: in arrivo, in 20 Paesi Europei (Italia esclusa), la nuova piattaforma di streaming Max

Warner Bros. Discovery, enorme conglomerato dei media nato nel 2022 dalla fusione tra Warner Bros e Discovery, annuncia l’arrivo in 20 Paesi europei della nuova piattaforma di streaming Max, lanciata negli USA ad aprile 2023.

Max, in America, è la piattaforma erede di HBO Max, con l’aggiunta di alcuni contenuti di Discovery+. Fa parte di un enorme lavoro di riorganizzazione aziendale, con conseguente taglio dei costi operativi, del nuovo colosso dell’intrattenimento e, al momento, non è ancora disponibile in Italia.

Max: in quali Paesi è disponibile

La piattaforma di streaming Max è stata inizialmente lanciata negli Stati Uniti e, poco dopo, in America Latina e nelle isole caraibiche. Sin da subito, però, era stato annunciato un imminente allargamento al ricco mercato europeo.

E, infatti, ciò è presto avvenuto, visto che già da questo mese Max è disponibile anche in questi ulteriori Paesi:

Andorra

Bosnia ed Erzegovina

Bulgaria

Croazia

Repubblica Ceca

Danimarca

Finlandia

Ungheria

Kosovo

Moldavia

Montenegro

Macedonia del Nord

Norvegia

Portogallo

Romania

Serbia

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

I più attenti avranno notato l’assenza di mercati importanti, come la Germania, il Regno Unito, la Francia e l’Italia. Ciò è dovuto all’eredità delle precedenti singole società che compongono oggi il maxi gruppo Warner Bros Discovery che, negli anni passati, avevano stretto accordi di trasmissione in esclusiva dei contenuti, in specifici Paesi, di alcuni canali oggi trasmessi da Max.

In questi Paesi, quindi, Warner Bros Discovery deve attendere la naturale scadenza dei vecchi contratti: solo dopo potrà lanciare Max senza incappare in pesanti penali.

I primi di questi Paesi saranno Francia, Polonia e Principato di Monaco, dove Max sarà disponibile già dall’11 giugno. Nello stesso giorno, in Olanda, Warner Bros Discovery lancerà una versione “rinforzata” di HBO Max (il vecchio nome del servizio di streaming).

Dal 1° luglio Max sarà disponibile anche in Belgio e, entro fine luglio, arriverà complessivamente in 25 Paesi in Europa e 65 n tutto il mondo. Tranne l’Asia, dove Max arriverà a fine anno.

Max: quando arriva in Italia

L’Italia è uno di quei Paesi dove gran parte dei contenuti di Max sono già trasmessi da altri servizi. Nello specifico, in Italia questi contenuti sono trasmessi da Sky via satellite e in streaming su NOW.

L’accordo è stato rinnovato a fine giugno 2022, fino a tutto il 2025. Ciò vuol dire che in Italia la piattaforma Max arriverà non prima del 2026. Nel nostro Paese, però, c’è già Discovery+, servizio dal quale provengono alcuni dei contenuti trasmessi da Max.

Max: cosa trasmette

Trattandosi di un ex servizio di HBO, Max trasmette tutti gli originals dell’emittente televisiva statunitense, come House of the Dragon, Dune, Barbie, Wonka, Joker, Harry Potter, The Last of Us, The White Lotus, Euphoria, True Detective.

Dal catalogo Warner Bros eredita tutte le stagioni di Friends, da Discovery prende il Boss delle torte, 90 giorni per innamorarsi, Nudi e crudi. Ma, soprattutto, dove non ha vincoli derivanti da accordi commerciali precedenti Max include i canali di Eurosport che, tra le altre cose, trasmetteranno le Olimpiadi 2024 di Parigi.