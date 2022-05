Streaming: una nuova piattaforma sfida Netflix

Il mercato delle piattaforme di streaming si sta facendo sempre più affollato e sono ormai lontani i tempi in cui Netflix regnava incontrastata, in quanto sola. E, infatti, i risultati si vedono dato che per la prima volta in 10 anni Netflix perde abbonati, invece di guadagnarne. Ma le cose si complicano ulteriormente per l’azienda di Reed Hastings, visto che una nuova piattaforma è quasi pronta per il lancio internazionale: Paramount+.

Già disponibile dal 2014 negli Stati Uniti, dove prima si chiamava CBS All Access, Paramount+ è un colosso da 44 milioni di abbonati: pochi rispetto ai 222 milioni di Netflix, ma Paramount+ è al momento disponibile solo in pochi Paesi: Australia, Canada, alcuni mercati dell’America Latina e del Medio Oriente, Paesi nordici e Stati Uniti. Adesso, però, siamo vicini al lancio di Paramount+ in altri Paesi, in particolare sui ricchi mercati europei e in Corea del Sud. A renderlo noto è stata la stessa azienda, durante una call con gli investitori. Paramount+ arriverà anche in Italia, grazie (ma non solo) ad un accordo commerciale con Sky.

Quando arriva Paramount+ e dove

L’espansione globale di Paramount+ inizia il 22 giugno nel Regno Unito, in Irlanda e Corea del Sud. Poi, a partire da settembre 2022, la piattaforma sarà disponibile anche in Italia, Germania, Francia, Svizzera e Austria. In Francia tramite un accordo con Canal+, negli altri Paesi in collaborazione con Sky.

Come vedere Paramount+

Ci saranno diversi modi di vedere Paramount+ e il più facile sarà certamente tramite Sky: gli abbonati Sky con pacchetto Cinema vedranno Paramount+ senza cost aggiuntivi, purché abbiano il decoder SkyQ e la connessione a Internet.

Poi sarà anche possibile abbonarsi a Paramount+ senza passare da Sky e vedere la piattaforma dalle classiche app per Android, iOS e Smart TV.

Cosa trasmette Paramount+

Il catalogo di Paramount+ è decisamente corposo, perché include i contenuti di CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian Channel. Già oggi, al di fuori degli USA, la piattaforma veicola oltre 3.000 episodi di contenuti per bambini, 1.000 puntate di reality, 500 film e 2.500 ore di serie TV.

Non mancano poi i contenuti Paramount+ Originals, né alcuni franchise particolarmente importanti come Halo, The Offer e iCarly.

Quanto costa Paramount+

Il prezzo dell’abbonamento italiano a Paramount+ non è stato ancora rivelato, sappiamo solo che per gli abbonati a Sky Cinema sarà gratis. Nel Regno Unito, invece, il prezzo è già noto: 7 sterline al mese, o 70 sterline l’anno.