Yellowstone: quando escono gli ultimi episodi

Fonte foto: Paramount

Ci sono alcune succulente novità nel mondo di Yellowstone, la serie tv ideata da Taylor Sheridan e John Linson che segue le vicende della famiglia Dutton. La prima novità riguarda la data di uscita degli ultimi episodi della serie tv, che ha debuttato nel 2018 su Paramount Network e ha collezionato nel frattempo cinque stagioni. Ma se una storia finisce, altre cominciano. Infatti, la seconda novità appena annunciata riguarda il via libera alla realizzazione di due nuovi spinoff di Yellowstone.

Yellowstone 5: quando esce la seconda parte

La quinta e ultima stagione di Yellowstone è stata divisa in due parti. La prima parte (composta da otto episodi) è andata in onda negli Stati Uniti tra novembre 2022 e gennaio 2023 e in Italia a marzo 2023 su Sky e in streaming su NOW

La seconda parte della quinta stagione di Yellowstone sarà composta da sei puntate e Paramount ha appena annunciato la data di uscita: gli ultimi episodi della serie arriveranno a novembre 2024 su Paramount Network. Non è ancora possibile sapere se la messa in onda in Italia avverrà in contemporanea o se, come è già successo con la prima parte di Yellowstone 5, il pubblico italiano dovrà pazientare qualche mese in più. Insomma, manca un anno esatto: il motivo di un’attesa così lunga ha a che fare con il recente e prolungato sciopero degli attori e degli sceneggiatori a Hollywood, che ha ritardato la produzione di Yellowstone 5 – Parte 2. Probabilmente le riprese degli episodi finali inizieranno nelle prossime settimane

I due nuovi spin-off di Yellowstone

Paramount ha anche annunciato il via libera a due nuove serie spin-off, che saranno prodotte da MTV Entertainment Studios e 101 Studios. Esistono già due spinoff di Yellowstone, chiamati 1883 e 1923 (di quest’ultimo si attende al seconda stagione): le due serie raccontano le vicende della famiglia Dutton nei periodi storici indicati dai titoli. I due nuovi spin-off si intitoleranno invece 1944 e 2024. Entrambi sono frutto della «mente geniale di Taylor Sheridan», ha spiegato il presidente e CEO di Showtime e MTV Entertainment Studios Chris McCarty, e porteranno gli spettatori «verso un avvincente, inatteso e inedito viaggio».

Sempre Chris McCarty ha dichiarato: «In cinque anni abbiamo trasformato Yellowstone da una serie via cavo di successo da cinque milioni di spettatori medi a un franchise globale da cento milioni di fan e numerose estensioni. Ed è solo l’inizio». Al momento non ci sono molti dettagli disponibili sui due spin-off 1944 e 2024, che però evidentemente racconteranno le storie delle generazioni della famiglia Dutton collocate temporalmente negli anni indicati dai titoli. Ambientazioni e protagonisti saranno dunque diversi rispetto alla serie originale, ma con dei legami con i personaggi e le vicende già note al pubblico. Lo spin-off 2024, in particolare, dovrebbe essere ambientato poco dopo il finale di Yellowstone 5 – Parte 2.

Secondo la stampa specializzata, Matthew McConaughey potrebbe interpretare il protagonista di uno dei due spin-off. In passato si era infatti diffusa la notizia che l’attore fosse in trattativa per un ruolo in una serie ambientata nel mondo di Yellowstone, che evidentemente potrebbe essere uno dei due spin-off ora in produzione.