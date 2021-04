Su Amazon Music arrivano i podcast: come ascoltarli

La novità era nell’aria da tempo, ma solo ora è ufficiale: il servizio di streaming musicale Amazon Music da oggi offre ai suoi utenti anche il ricchissimo catalogo di podcast di Audible, piattaforma leader del settore e acquistata da Amazon nel lontano 2008. Anche per il pubblico italiano è disponibile una nuova selezione di podcast sul sito e sull’app di Amazon Music.

Amazon offrirà agli utenti di Amazon Music sia il catalogo già esistente, sia nuovi show originali prodotti in esclusiva dai migliori podcaster per la piattaforma. Il tutto è perfettamente inserito, ed è forse questa la novità più interessante per gli amanti dei podcast, nell’ecosistema smart di Amazon Alexa. Ciò vuol dire che le possibilità e i modi di ascoltare i podcast si moltiplicano, a tutto vantaggio anche dei creator che possono ora aumentare notevolmente il proprio pubblico. Sembra quindi arrivato, finalmente, il momento di gloria di questo formato audio di intrattenimento e informazione, che esiste da anni ma è a lungo restato in una nicchia. Da oggi i podcast diventano mainstream.

Podcast ovunque e in ogni momento

Inserire i podcast nell’offerta di Amazon Music vuol dire renderli disponibili tramite l’app per smartphone, ma anche tramite gli smart speaker Echo e gli altri dispositivi compatibili con l’ecosistema Alexa. Tradotto in termini pratici vorrà dire poter iniziare ad ascoltare un podcast dal cellulare, magari mentre siamo in treno o in metro, e terminarlo a casa, comodamente seduti sul divano magari davanti a una TV con Amazon Fire TV Stick.

Basterà chiedere allo smart speaker di continuare a riprodurre la puntata: Alexa riprenderà esattamente da dove ci eravamo interrotti. Si potranno anche scaricare i podcast, per ascoltarli quando siamo offline. Il tutto con un solo, unico account: quello ad Amazon Music.

Come ascoltare i podcast su Amazon Music

Anche in Italia, sia nell’app che sul sito di Amazon Music, è già presente la nuova sezione Podcast dalla quale è possibile scegliere uno dei tantissimi podcast in Italiano, provenienti dal catalogo Audible.

Oltre che in Italia, i podcast sono stati inseriti in Amazon Music anche in altri 10 Paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Brasile, Messico, India e Giappone.

In tutti questi Paesi l’utente che vorrà entrare nel mondo dei podcast non dovrà fare altro che iscriversi ad Amazon Music (magari approfittando dell’offerta per 3 mesi di Amazon Music Unlimited gratis): tanto gli basterà per poter iniziare a sfogliare un enorme catalogo di podcast.

Prova Amazon Music HD per 3 mesi gratis con i podcast inclusi nell’abbonamento