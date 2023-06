Su Netflix arriva la gara tra rapper italiani

Si chiama Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia e ha come giudici Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. Sarà visibile in streaming nel 2024

Chi saranno i protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana? Netflix invita gli spettatori a scoprirlo e getta le basi per una rap battle unica nel suo genere. La piattaforma di streaming negli scorsi giorni ha infatti annunciato l’arrivo di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia: è questo il titolo della competizione musicale del mondo rap condotta da Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. Prodotto da Fremantle, lo show prevede un premio di centomila euro in palio per il vincitore.

Cos’è Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia

Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia sarà uno show composto da otto episodi. Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain faranno tappa nelle città più rappresentative del rap italiano, ovvero Roma, Napoli e Milano, con l’obiettivo di individuare il miglior talento della prossima generazione. I rapper che aspirano a questo titolo (e che vogliono provare a vincere il ricco montepremi) dovranno misurarsi con prove di freestyle, rap battle e produzione di brani originali, dimostrando di avere le competenze, la stoffa e la voglia per trasformare il proprio sogno in realtà.

Scritto da Dino Clemente, Matteo Lenardon, Paola Papa, Antonio Vicaretti e da Chiara Guerra, Vincenzo Majorana e Marina Pagliari, per la regia di Alessio Muzi, lo show è il primo adattamento italiano di un format Netflix che ha già riscosso successo negli Stati Uniti e in Francia.

Chi sono i giudici

Anche se verranno affiancati dalle principali personalità della scena rap italiana, che contribuiranno a definire l’esito della competizione, i “padroni di casa” dello show Netflix saranno Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain.

Attivo da vent’anni, Fabri Fibra ha contribuito a fare diventare il rap il genere più importante del panorama musicale italiano degli ultimi anni. Il suo primo album è stato Turbe Giovanili, del 2002, mentre l’ultimo lavoro, Caos, già certificato doppio platino, è uscito l’anno scorso.

Chi è Geolier

Geolier, invece, è un rapper napoletano e «uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni», come viene definito nella nota stampa Netflix. È un punto di riferimento per l’urban italiano e nel corso della sua ancora breve ma significativa carriera ha collezionato 28 dischi di platino, 21 dischi d’oro e oltre 1.4 miliardi di streaming audio/video.

Chi è Rose Villain

Nata a Milano e poi trasferitasi a New York, Rose Villain è cantante, autrice e regista. Negli ultimi anni si è fatta notare anche per i featuring di alto livello con artisti che l’hanno fortemente voluta al loro fianco. La sua voce ad esempio è ora in tutte le radio grazie al singolo di Achille Lauro intitolato Fragole, che la vede co-protagonista. A gennaio 2023 è uscito il suo primo lavoro discografico, Radio Gotham, certificato oro da FIMI/GfK Italia.

Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia

Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia arriverà su Netflix nel 2024. La data esatta del debutto non è ancora stata annunciata.