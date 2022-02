Su Prime arriva Wolf like me

I licantropi, detti anche lupi mannari, sono già stati più volte protagonisti sul piccolo schermo in diverse serie tv. Un nuovo, avvincente titolo sta per aggiungersi all’elenco: Wolf like me, serie fantasy, con elementi comedy e altri più drammatici e adrenalinici, che sarà distribuita in esclusiva su Prime Video ad aprile.

La mini-serie è composta da sei episodi ed è prodotta da Made Up Stories in collaborazione con Endeavor Content e Stan. Gli esecutive producer sono Jodi Matterson (Nine Perfect Strangers, The Dry), Bruna Papandrea (Big Little Lies, Gone Girl), Steve Hutensky (Nine Perfect Strangers) e Isla Fisher, oltre ad Abe Forsythe, che è anche creatore e regista. Di cosa parla Wolf like me? Alcuni elementi della trama – quelli che, in un certo senso, danno il via all’intera storia – sono già noti, mentre su altri c’è ancora mistero. Persino il trailer è meno rivelatore di quanto potrebbe essere. Non ci sono dubbi, insomma, che gli spettatori potranno godersi la visione delle puntate senza rovinarsi la sorpresa dei colpi di scena in arrivo.

Il cast: chi recita in Wolf like me

Il cast di Wolf like me è molto interessante, ma due in particolare sono i nomi che spiccano: quelli degli attori che interpretano i personaggi principali della trama. Si tratta di Isla Fisher (già vista in (Wedding Crashers, Confessions of a Shopaholic, Now You See Me), una misteriosa donna che nasconde un segreto, e Josh Gad (Frozen, Beauty and the Beast, 21), che veste i panni di Gary, giovane vedovo che vive con la figlia Emma, interpretata da Ariel Donoghue.

La trama: di cosa parla Wolf like me

La serie tv è ambientata in Australia, e in particolare nei sobborghi di Adelaide, nella parte meridionale del continente. Qui troviamo Gary che, dopo la morte della moglie, vive con la figlia Emma. Il padre e la bambina soffrono molto per il recente lutto e faticano a stringere una relazione.

Un giorno, mentre Gary ed Emma sono in auto, vengono tamponati da una jeep che non ha rispettato un semaforo rosso. La bambina ha un attacco di panico a bordo strada ma la donna a bordo della jeep, Mary, riesce straordinariamente a calmarla. Il fatto stupisce il padre, che non ha mai ottenuto un simile risultato con la figlia.

Qualche giorno dopo Mary e Gary si vedono per un appuntamento ma la donna, quando si avvicina la sera, se ne va di fretta. Presto diventa chiaro che la ragazza nasconde un segreto. Considerando anche il titolo della serie, è facile immagine di cosa si tratti: la donna è forse una licantropa? Quando Gary scopre la natura di questo mistero, che Mary non aveva mai confessato a nessuno, scappa.

Eppure, nonostante la paura e la diffidenza, Mary e Gary continuano a incrociarsi. Qualcosa di più grande di loro li spinge in continuazione a incontrarsi…

Quando esce Wolf like me

La serie comedy-fantasy Wolf like me sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 1° aprile 2022. I sei episodi della serie Amazon Exclusive saranno visibili sia in versione originale sia doppiata in italiano.

