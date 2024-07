Slow Horses, quarta stagione in arrivo?

Fonte foto: Apple TV+

È una delle serie più apprezzate su Apple TV+ e, per la gioia di tutti i fan, alla fine dell’estate tonerà sulla piattaforma di streaming con nuovi episodi. Parliamo della pluripremiata Slow Horses, la serie di spionaggio – con un irresistibile tocco di dark humor – con protagonista Gary Oldman. La serie tv è basata sulla saga letteraria di Jackson Lamb, firmata dal britannico Mick Herron. La quarta stagione in arrivo fra pochi mesi si basa nello specifico sul quarto libro: pubblicato nel 2017 con il titolo Spook Street, in Italia è edito da Feltrinelli e si intitola La strada delle spie.

Slow Horses 4: cosa sappiamo

La serie tv Slow Horses segue le vicende di uno scalcagnato gruppo di agenti dell’intelligence britannica che, in seguito a ripetuti errori o demansionamenti, sono finiti a lavorare in un dipartimento secondario soprannominato (in modo poco lusinghiero) Slough House, o nella versione italiana Pantano. A capo della squadra c’è Jackson Lamb (interpretato da Oldman), un agente brillante, ma anche scontroso e solitario.

Quindi, cosa aspettarsi dalla quarta stagione di Slow Horses? Per quanto è possibile saperne al momento, proprio all’inizio del nuovo ciclo di episodi accadrà qualcosa di inaspettato che farà trapelare diversi segreti personali che renderanno ancora più instabili le già traballanti fondamenta di Slough House.

Christopher Chung, uno degli attori del cast, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa ha anticipato che nella prossima stagione ci sarà molto più spionaggio e che gli episodi saranno «più grandi, migliori e più entusiasmanti».

In attesa delle nuove puntate, Apple TV+ ha diffuso alcune immagini in anteprima:

It's easy to keep little secrets… but dangerous to spill explosive ones. Slow Horses Season 4 premieres September 4 on Apple TV+ pic.twitter.com/gEueZhgqoe — Apple TV (@AppleTV) June 27, 2024

Il cast di Slow Horses 4: ritorni e new entry

A parte il già citato Oldman nei panni del protagonista, nel cast di Slow Horses 4 tornano Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan e Jonathan Pryce.

Le new entry della quarta stagione invece sono Hugo Weaving, Joanna Scanlan, Ruth Bradley, Tom Brooke e James Callis. La regia dei nuovi episodi è di Adam Randall.

Prodotta per Apple TV+ da See-Saw Films, la serie è adattata per la tv da Will Smith (già noto per Veep) ed è prodotta esecutivamente da Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Jane Robertson, Julian Stevens, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Graham Yost e Smith.

Quando esce Slow Horses 4

La quarta stagione di Slow Horses esce su Apple TV+ il 4 settembre 2024. Saranno subito disponibili i primi due episodi, mentre i successivi usciranno settimanalmente (uno ogni mercoledì) fino al finale di stagione del 2 ottobre.