È certo comodo seguire trasmissioni ed eventi in streaming dal cellulare o dal display più grande di un tablet o di un PC. Ma guardiamo in faccia la realtà: la TV è sempre la TV, specie se associata ad un divano comodo e al gruppo di amici di sempre, magari con la compagnia di birra e patatine.

Per cui, seguire lo streaming di DAZN ad esempio dallo smartphone o dal tablet tramite l’app è una possibilità a tratti fondamentale quando si è impegnati lontani da casa e di conseguenza anche dalla TV e dal divano, ma chiunque, potendo scegliere, preferirebbe sempre l’assoluta comodità di una TV di ultima generazione per vedere MotoGP, boxe, ciclismo, basket, calcio, e tutti gli altri sport trasmessi da DAZN, piattaforma che negli ultimi anni si è arricchita sempre di più fino ad acquisire i diritti per la trasmissione in TV dell’intera Serie A TIM 2021-2022 e delle stagioni successive fino al campionato 2023-2024.

DAZN tra TV compatibili, dongle e console da gioco

L’offerta di DAZN è diventata sempre più ricca, quindi è cresciuto di pari passo anche il numero di abbonati alla piattaforma e di coloro che si chiedono su quali TV è possibile vedere DAZN.

La risposta è semplice: praticamente tutte, se si considera la possibilità di collegare un piccolo dispositivo smart alla TV come una Amazon Fire TV Stick o un Google Chromecast per renderla compatibile con diverse app tra cui quella di DAZN. E senza contare che tra le ragioni del successo di DAZN in questi anni c’è certamente la struttura multipiattaforma.

Se non si possedesse una smart TV e nemmeno un dispositivo per lo streaming come appunto una Fire TV Stick, è comunque improbabile non ritrovarsi in casa uno tra dei seguenti dispositivi compatibili con DAZN o con la sua app: PC Windows, Linux e Mac (tramite browser), set top box di quasi tutte le marche (compresi TV, TIM Box, Vodafone TV), console da gioco Xbox One, One S, One X, Xbox Series X e Series S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

DAZN offre quindi tanti vantaggi, soprattutto agli amanti del calcio e di altri sport. Se fino a qualche anno fa la visione dei contenuti era "bloccata" a pochi dispositivi – smartphone, tablet e PC, oltre alla spesso unica TV a cui veniva collegato il decoder – adesso invece il trasferimento di molti eventi su internet grazie alla magia dello streaming ha portato e porterà numerosi benefici, tra cui, appunto, l’estrema flessibilità di visione.

DAZN, tutte le tv compatibili

È quasi impossibile non avere una smart TV compatibile con DAZN perché i modelli che supportano la piattaforma sono davvero parecchi, e ciò aiuta anche se si dovesse o volesse acquistare una nuova smart TV per godersi la programmazione sportiva di DAZN.

Oltre ai già menzionati Amazon Fire TV Stick, Apple TV, TIM Box e Google Chromecast, DAZN supporta i televisori con Android TV e pure i principali modelli delle seguenti marche:

LG con sistema operativo Web OS;

Panasonic smart TV;

Samsung con sistema operativo Tizen TV;

Sony con sistema operativo Android TV;

HiSense smart TV.

Non rimane che scaricare e installare l’app di DAZN sulla propria TV e iniziare a guardare tutti i contenuti disponibili.