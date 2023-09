Suburraeterna, ecco la data di uscita

Fonte foto: Netflix/X

Quest’anno l’universo di Suburra si espande con nuove storie. Sta infatti per arrivare su Netflix Suburraeterna, serie spinoff di Suburra scritta da Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli con Andrea Nobile, Camilla Buizza, Marco Sani e Giulia Forgione. La produzione è firmata Cattleya – parte di ITV Studios. Diretta da Ciro D’Emilio e Alessandro Tonda, che hanno diretto rispettivamente gli episodi 1-4 e 5-8, la serie è ambientata a Roma nel 2011 ed è tratta dal romanzo Suburra di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini.

La trama di Suburraeterna

La situazione a Roma nel 2011 è precaria: il governo rischia di cadere, il Vaticano è in crisi, le piazze in fiamme. Nel mondo di mezzo Cinaglia (interpretato da Filippo Nigro) ha provato a raccogliere l’eredità di Samurai e, insieme a Badali (Emmanuele Aita), continua a gestire gli affari criminali della Capitale. Ad aiutarli ci sono Adelaide (interpretata da Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli), che sono rimaste a capo degli Anacleti. Anche Nadia (alias Federica Sabatini) dà una mano a gestire le piazze di Ostia.

Non tutti però sono disposti a continuare ad accettare questo sistema. Alcuni nuovi protagonisti arrivano a Roma stravolgendone gli equilibri e innescando una sorta di rivoluzione che, dalla Chiesa al Campidoglio e fino alle spiagge di Ostia, minaccia di fare piazza pulita di tutto ciò che rappresenta il passato.

In seguito a queste novità, Spadino (interpretato da Giacomo Ferrara) torna a casa. È urgente proteggere la sua famiglia e anche cercare nuovi alleati. La guerra è iniziata e in palio c’è il controllo di Roma. Parlando del suo personaggio Giacomo Ferrara ha dichiarato, come riportato da Ansa: «A Spadino sono molto affezionato, siamo cresciuti insieme. L’ho interpretato prima nel film di Sollima poi nella serie Suburra e ora in Suburraeterna. Spadino è cambiato, maturato ha fatto scelte personali decisive, ha capito chi vuole essere, ma il richiamo di Suburra è forte e lo riporterà a casa».

«Suburra è eterna perché i tre poteri dominanti continuano la loro convivenza», ha detto inoltre Ferrara. «C’è il governo che sta per cadere, il Vaticano in crisi, le piazze letteralmente in fiamme. Su questo sfondo si muovono i personaggi».

Il cast di Suburraeterna

Oltre agli interpreti già citati, nel cast di Suburraeterna ci sono anche Marlon Joubert, Aliosha Massine, Alberto Cracco, Federigo Ceci e Giorgia Spinelli.

Quando esce Suburraeterna

La nuova serie Suburræterna (che più che un sequel, è un reboot della serie Suburra) esce il 14 novembre 2023 su Netflix. Saranno disponibili otto episodi. Nell’attesa, chi vuole può recuperare le tre stagioni di Suburra, che si trovano sempre su Netflix. Uscita a partire dal 2017 e ambientata nel 2008, la serie include nel cast Alessandro Borghi ed è il prequel del film del 2015, sempre dal libro di Carlo Bonini e Giancarlo de Cataldo.