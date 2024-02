Sugli smartwatch Amazfit arriva Zepp Flow: l'AI da polso

Zepp Health Corporation ha annunciato l’arrivo ufficiale di Zepp OS 3.5 con Zepp Flow, un’interfaccia utente con linguaggio naturale (LUI) alimentata da un Large Language Model (LLM), pienamente integrato nel sistema operativo che, per la prima volta, porta uno strumento del genere su uno smartwatch.

Si parte con gli Amazfit Balance che saranno i capofila tra i prodotti dell’azienda cinese a ricevere l’update che, gradualmente, sarà disponibile su molti degli altri device Amazfit sul mercato.

Amazfit Balance – Display AMOLED 1,5 pollici – GPS integrato

Parlando di questa novità, Wayne Huang , CEO di Zepp Health Corporation ha detto: "Con team di ricerca e sviluppo dedicati, situati in Nord America , Europa e Asia, ci impegniamo a promuovere l’innovazione e a fornire esperienze utente senza precedenti, per offrire soluzioni sanitarie intelligenti che consentano alle persone di prendere il controllo del proprio benessere".

Per questa ragione Zepp Flow è stato progettato per comprendere il linguaggio naturale, eliminando di fatto il bisogno di comandi specifici e permettendo agli utenti di parlare direttamente col proprio smartwatch.

Usando la voce, quindi, l’utente potrà avviare o interrompere un allenamento, impostare sveglie e promemoria, leggere le notifiche provenienti dallo smartphone connesso all’orologio o rispondere alle telefonate.

Si tratta di una novità molto comoda specialmente mentre si fa sport, cioè quando è molto difficile interagire con l’orologio tramite i normali tocchi sullo schermo.

Questa novità, da un lato, rende la user experience molto più semplice e immediata e, dall’altro, contribuisce a una maggior diffusione dei tool AI che stanno toccando gradualmente i settori più disparati, inclusi quelli relativi alla salute degli utenti e al fitness.

Inoltre, ha continuato Wayne Huang, l’impegno futuro dell’azienda cinese è quello di portare queste funzionalità intelligenti non solo sugli smartwatch, ma anche su tutti quei device che fanno parte dello stesso ecosistema, come gli smartphone che utilizzano l’applicazione ufficiale e gli auricolari prodotti sempre dal colosso della tecnologia, così da garantire un’esperienza fluida e intuitiva su tutte le piattaforme.

Zepp OS 3.5 e Zepp Flow arriveranno sui dispositivi Amazfit Balance negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Irlanda dal 26 febbraio. I device compatibili riceveranno la notifica di un aggiornamento firmware da installare.

Gli utenti residenti in Francia, Italia, Germania, Spagna, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Svizzera, Andorra, Austria, Belgio e San Marino riceveranno l’aggiornamento a partire dal 1° maggio.

I dispositivi della serie Amazfit Cheetah, Amazfit Falcon e Amazfit T-Rex Ultra potranno effettuare l’update a partire dal 28 maggio fino all’11 giugno. Infine i dispositivi Amazfit Active saranno aggiornati dal 20 giugno.

Amazfit Balance – Display AMOLED 1,5 pollici – GPS integrato

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.