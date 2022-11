Summer Job, ecco chi sono i concorrenti

Hanno tra i 18 e i 23 anni, sono originari di varie parti di Italia e hanno un rapporto molto complicato – per così dire – con il lavoro. Sono i dieci protagonisti di Summer Job, il primo reality show italiano originale prodotto da Banijay Italia. Condotto da Matilde Gioli, lo show in otto episodi debutterà su Netflix il prossimo 16 dicembre.

Scopriamo più da vicino chi sono e da dove vengono i giovani concorrenti di questo nuovo programma diretto da Angelo Poli e guidato da Romina Ronchi.

Che cos’è Summer Job

Scritto da Sonia Soldera, Giovanni Piccione, Marco Cappellini, Marco Matteo, Stefano Martinelli, Gabriella Nocera e Alessandro Tassone, il reality show Summer Job porta i dieci concorrenti in una villa paradisiaca in Messico, sulla riviera Maya. I giovani sono convinti di trascorrere una vacanza da sogno, ma scopriranno molto presto che invece dovranno fare qualcosa che non hanno mai fatto prima: lavorare.

Divisi in piccoli gruppi da 2 o 3 persone, ogni settimana i partecipanti dovranno cimentarsi in vari lavori (ad esempio cameriere, assistente al rifugio per animali, addetto alla manutenzione e al giardinaggio…) con l’obiettivo di ricevere la busta paga settimanale e raccogliere il budget necessario per continuare il divertimento nei vari locali della riviera.

Per riuscirci, ovviamente i concorrenti dovranno mettersi all’opera con senso del dovere e voglia di imparare, sotto la supervisione attenta di boss più o meno severi. Chi non svolgerà il lavoro settimanale con adeguati competenza e impegno, non riceverà la busta paga e sarà a rischio eliminazione.

I protagonisti di Summer Job

I protagonisti di Summer Job sono Angelica, 21 anni, pugliese e con una passione per la moda; Gian Marco, 22enne sardo trapiantato a Milano, appena laureato in Fashion Design e soprannominato dagli amici "Il Baronetto" o "Briatore"; e Lavinia, 19 anni, che dopo il liceo si è presa una pausa per capire cosa vuole fare e nel frattempo vive da sola a Milano.

Ci sono poi Marina, 20enne di origini filippine che si sta prendendo un lungo periodo sabbatico tra feste e aperitivi; Matthias, 18enne Veneto diplomato in un college privato a Londra e del tutto digiuno di esperienze lavorative; Melina, esuberante 21enne di origini brasiliane residente a Torino; e Pietro, 20enne che trova crudele sprecare tempo in cose che non gli piacciono, lavoro incluso.

Completano la squadra di concorrenti Pit; 21enne che ama il calcio e la competizione e si ritiene un infallibile rubacuori; Samuele, 19 anni e originario di Cuneo, è un atleta e crypto trader figlio dell’ex pallavolista Luigi Mastrangelo; e Sofia, 20enne di Centocelle, un quartiere periferico di Roma, che vuole vivere sempre in vacanza.