SUUNTO, lo smartwatch per sport estremi mai così conveniente: prezzo crollato

Non solo produttività e svago. Gli smartwatch sono da tempo accessori indispensabili per tutti coloro che dedicano diverso tempo agli allenamenti e alla forma fisica. Grazie a sensori come GPS, cardiofrequenzimetro e accelerometro permettono di monitorare con precisione attività fisica e allenamenti tanto all’aria aperta quanto al chiuso.

Il SUUNTO 9 Baro, in offerta al minimo storico su Amazon, diventerà ben presto il vostro personal trainer da polso. Pensato per gli amanti degli sport estremi – ma non solo – questo sportwatch garantisce un elevato livello qualitativo e un’estrema precisione nel monitoraggio di oltre 80 sport. Uno dei migliori smartwatch per sportivi disponibili sul mercato, oggi in offerta ad un prezzo imperdibile.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

SUUNTO 9 Baro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’orologio smart del produttore finlandese è stato progettato e realizzato per rispondere alle esigenze di sportivi – amatoriali e professionisti – che si allenano solitamente all’aria aperta. La misurazione dell’altitudine barometrica e il GPS ad alta precisione permettono infatti di tracciare sin nei minimi dettagli ogni sessione di allenamento svolta nel bel mezzo della natura. Il sistema breadcrumb, poi, permette di tenere sempre traccia del percorso fatto e ritrovare con facilità la strada giusta anche nei sentieri più accidentati.

Il SUUNTO 9 Baro è infatti pensato per sportivi ambiziosi, che vogliono migliorare in maniera netta e veloce le proprie performance. La possibilità di monitorare sforzo e prestazioni per oltre 80 attività fisiche permette di avere sempre a disposizione dati aggiornati sui propri allenamento, qualunque essi siano. Il cardiofrequenzimetro ad alta precisione, attivo 24 ore su 24, consente poi di misurare con estrema cura il livello di sforzo per ogni sessione di allenamento.

La gestione intelligente della batteria – impostabile manualmente su tre diversi livelli – garantisce un’autonomia fino a 120 ore di utilizzo continuativo. Selezionando la modalità ultra si avrà infatti come sempre un’ottima ricezione del segnale GPS e la possibilità di massimizzare la durata della batteria. Se, invece, non si vuole rinunciare alla precisione estrema di tutti i sensori presenti nella cassa da 50 millimetri si potrà allora scegliere la modalità performance, con un’autonomia comunque superiore a quella di un Apple Watch.

La sincronizzazione con l’app SUUNTO permette poi di accedere a programmi di allenamento personalizzati, grazie ai quali mettere costantemente alla prova le proprie capacità fisiche e ricevere sostegno dai proprio amici sui social. Potrete così verificare in maniera precisa i dati di ogni sessione di allenamento, verificando miglioramenti ed eventuali punti deboli. Non solo: dall’app è possibile creare diverse playlist musicali, da ascoltare mentre ci si allena (la selezione e riproduzione possono essere controllate direttamente dall’orologio).

SUUNTO, lo sportwatch professionale mai così conveniente: sconto e prezzo

L’orologio pensato per gli sportivi del produttore finlandese è tra le offerte top di oggi su Amazon grazie a una promozione che fa crollare il prezzo al punto più basso mai toccato sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Il SUUNTO 9 Baro costa 332,30 euro (sconto del 31%), garantendo così un risparmio considerevole agli appassionati di sport all’aperto. Rispetto al prezzo di listino, infatti, c’è un risparmio di ben 150 euro.

SUUNTO 9 Baro, sportwatch con batteria a lunga durata e cardiofrequenzimetro ad alta precisione