Suunto 9 Peak Pro ufficiale: è lo smartwatch top per chi vive la natura

Presentato ufficialmente il nuovo Suunto 9 Peak Pro, top di gamma del produttore finlandese che punta a conquistare chi vive la natura e la vuole rispettare. Il dispositivo, infatti, oltre ad avere diverse caratteristiche tecniche dedicate a chi pratica sport (anche) estremi, è stato costruito in modo da ridurre gli sprechi e l’impatto sull’ambiente.

Suunto 9 Peak Pro: com’è

Suunto 9 Peak Pro è uno smartwatch GPS ultra sottile e molto leggero: misura 10,8 mm e pesa 55 grammi nella versione con cassa in titanio e 64 grammi in quella con cassa in acciaio inossidabile. Lo schermo del Suunto 9 Peak Pro è da 1,2 pollici ed è realizzato con vetro zaffiro.

Stando a quanto affermato dalla compagnia, lo smartwatch offre una durata della batteria superiore a qualsiasi altro orologio Suunto, ma anche ottime prestazioni di ricarica: fino a 10 ore di allenamento in più con una ricarica di 10 minuti, mentre per la ricarica completa è necessaria 1 ora.

"Le modalità della batteria sono tre: Performance, Endurance e Tour. La batteria dura 21 giorni in uso quotidiano prima di richiedere la ricarica, 40 h in modalità Performance, 70 h in modalità Endurance e 300 h in modalità Tour"scrive l’azienda.

Resistente all’acqua e permette immersioni fino a 100 metri, il device di Suunto può monitorare 97 attività sportive (snorkeling compreso). Ha un sensore barometrico ed è in grado di tenere traccia, tra l’altro, del numero di passi, della frequenza cardiaca, di sonno, calorie e livelli di stress.

Inoltre, l’orologio è in grado di connettersi con un massimo di quattro sistemi satellitari (GPS, Glonass, Galileo, Beidou) e fino a 32 singoli satelliti contemporaneamente. Questo sistema permette di avere una maggiore precisione durante l’allenamento quando il rilevamento della posizione risulta difficile (come in montagna).

Suunto 9 Peak Pro e la sostenibilità

Prodotto in Finlandia e al 100% con energia derivante da fonti rinnovabili, il nuovo smartwatch di Suunto ha a cuore la sostenibilità ed è stato progettato per essere resistente e riparabile, in modo da ridurre gli sprechi e l’impatto sull’ambiente. Il Suunto 9 Peak Pro, scrive l’azienda, "durante tutta la sua vita produce solo 7,5 kg di CO 2 che è l’equivalente di guidare un’auto a combustibili fossili per 44 km".

Suunto 9 Peak Pro: prezzo e disponibilità

Lo smartwatch è già disponibile per il pre-ordine, mentre l’acquisto partirà il 25 ottobre. Sei le versioni per il mercato: quattro modelli con cassa in acciaio acciaio inossidabile al prezzo di 499 euro e due con cassa in titanio al costo di 629 euro. Insieme al dispositivo, l’azienda metterà a disposizione degli utenti anche un’ampia varietà di cinturini.