Svelati i primi dettagli di A private affair, con Jean Reno

Una giovane ed elegante donna dell’alta società con un debole per le indagini e il suo fidato maggiordomo, un uomo discreto ma anche audace e disponibile. Sono loro i protagonisti, interpretati da Aura Garrido e Jean Reno, della nuova serie Original di Prime Video intitolata A Private Affair.

Il debutto sulla piattaforma di streaming è previsto per dopo l’estate, ma prima la serie originale – che viene descritta come leggera, divertente e dal ritmo vivace – sarà presentata nella selezione ufficiale in concorso alla 61esima edizione del Festival della Televisione di Monte-Carlo, che è in programma a giugno di quest’anno. Il progetto, composto in tutto da otto episodi, è prodotto da Bambú Producciones e deve la sua creazione a un trio di professionisti formato da Teresa Fernandez-Valdés, Ramòn Campos e Gema R. Neira. La regia è invece di David Pinillos, Marìa Ripoll e Daniel Aranyo.

Chi recita in A Private Affair

Come accennato, Aura Garrido e Jean Reno ricoprono il ruolo dei protagonisti: sono soprattutto loro a figurare nelle prime immagini della serie distribuite in anteprima da Prime Video pochi giorni fa.

Garrido è nota, tra le altre cose, per titoli come Malnazidos e The Ministry of Time; mentre Reno (francese di origini spagnole: il suo vero nome è Juan Moreno y Herrera-Jiménez) include nel suo corposo curriculum attoriale anche The professional e Le Grand Bleu.

Nel cast ci sono anche Angela Molina (già vista in The Barrier), Alex Garcìa (Morocco: Love in Times of War e Antidisturbios), Gorka Otxoa (Velvet), Tito Valverde (Matadero), Pablo Molinero (La Peste) e Andres Velencoso (Velvet Colección, Edha).

La trama di A Private Affair

La serie è ambientata in Galizia alla fine degli anni ’40. Marina Quiroga (interpretata da Aura Garrido) è una donna dell’alta società determinata e temeraria, che non accetta di piegarsi agli stereotipi e ai pregiudizi del suo tempo riguardo al ruolo delle donne e alle possibilità femminili. Infatti, Martina, che è dotata di uno spiccato spirito da poliziotta, decide di mettersi sulle tracce di un serial killer che sta terrorizzando la città da mesi.

Al suo fianco in questa indagine fai-da-te c’è il fidato maggiordomo Hector (Jean Reno), che si rivela un compagno ideale per l’avventura: nonostante sia un uomo discreto e disponibile, infatti, al momento del bisogno sa anche rivelare grande audacia, spirito di osservazione e acutezza, fondamentali per raggiungere il punto di svolta dell’investigazione.

Insieme i due condurranno l’indagine alla ricerca della verità, ma non senza qualche difficoltà. Oltre ai pregiudizi di genere, infatti, Martina, insieme a Hector, dovrà combattere anche contro le resistenze del nuovo commissario e contro gli estenuanti tentativi della madre di farla sposare.

Quando esce A Private Affair

Gli otto episodi della serie A Private Affair saranno disponibili su Prime Video a partire dal 23 settembre 2022.

Iscriviti ad Amazon Prime Video per vedere migliaia di film e serie TV