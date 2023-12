Blackview Active 8 Pro: un tablet indistruttibile è in super sconto

Fonte foto: Blackview

Un tablet rugged deve essere necessariamente robusto e pronto a resistere a urti e graffi senza aver paura di nulla. Tuttavia, nonostante queste particolarità, capita spesso di imbattersi in modelli, sì, estremamente coriacei, ma con una scheda tecnica troppo modesta anche per i compiti di base.

Fortunatamente non è il caso del Blackview Active 8 Pro, un tablet davvero incredibile che oltre alla ben nota robustezza di questo tipo di device ha anche un hardware molto interessante, che promette performance di buon livello sia per l’intrattenimento che per il lavoro.

Blackview Active 8 Pro: scheda tecnica

Il Blackview Active 8 Pro è un tablet rugged, quindi molto robusto come testimoniano tutte le certificazioni civili e militari di questo device. Certificazioni come la MIL-STD810H, IP68 e IP69K che confermano dunque la sua capacità di resistere a polvere, acqua, alte e basse temperature, ruggine, funghi, nebbia, sabbia e urti di vario tipo (compresi i colpi d’arma da fuoco).

Il device ha un display IPS LCD da 10,36 pollici e risoluzione 2,4K certificato anche TÜV SÜD per basse emissioni di luce blu, estremamente dannosa per gli occhi, e con un vetro Corning Gorilla Glass 5 che lo protegge da graffi e urti accidentali e, addirittura, da cadute fino a un metro d’altezza.

Il processore è un MediaTek Helio G99 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una microSD. Presente anche la funzione Virtual RAM, che permette all’utente di aggiungere fino a 8 GB di RAM attingendo alla memoria interna del device, se disponibile.

Il comparto fotografico è formato da una fotocamera da 48 MP e una fotocamera frontale da 16 MP posizionata su uno dei lati più lunghi del tablet, così da ottimizzare le videochiamate in posizione orizzontale.

Tra le connessioni disponibili ci sono il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C, l’ingresso jack da 3,5 mm e il GPS. Il comparto audio è composto da quattro speaker realizzati in collaborazione con Harman Kardon, ottimi sia per riprodurre al meglio i propri contenuti multimediali preferiti che per le videochiamate.

Esagerata la batteria che ha una capacità di 22.000 mAh con ricarica via cavo da 33 W e ricarica inversa. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia DokeOS_P 3.0. Infine, è inclusa nella confezione anche la Smart Pen di Blackview, utile per espandere notevolmente le potenzialità di questo tablet.

Blackview Active 8 Pro: l’offerta su Amazon

Blackview Active 8 Pro è un tablet dalle grandi potenzialità, pensato specificatamente per chi lavora in ambienti potenzialmente rischiosi e ha bisogno, quindi, di un dispositivo solido e robusto che sappia resistere a qualsiasi imprevisto.

Ma oltre a tutte le ben note caratteristiche di un device rugged, in questo caso troviamo anche una scheda tecnica di buon livello che punta tutto su potenza e affidabilità e su un’autonomia davvero incredibile, grazie alla gigantesca batteria a stato solido da 22.000 mAh.

Il prezzo di listino è di 339,99 euro, nemmeno troppo elevato per ciò che questo device può offrire, tuttavia con l’ottima offerta Amazon si può portare a casa il Blackview Active 8 Pro a 288,99 euro (-15%, -51 euro), uno sconto davvero irripetibile che non può assolutamente essere ignorato.

