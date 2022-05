Tap to Pay trasforma l'iPhone in un POS: in USA funziona già

Si chiama “Tap to Pay on iPhone" ed già in fase di “rollout“, almeno negli Stati Uniti. Stiamo parlando della possibilità di ricevere dei soldi tramite un iPhone, come se il telefono fosse un POS, una funzione scoperta in anteprima da Bloomberg a gennaio 2022, poco dopo confermata da Apple.

A confermare l’avvio della distribuzione di Tap to Pay on iPhone è di nuovo Bloomberg, con il solito Mark Gurman che ha condiviso un video girato all’interno di un Apple Store, in cui si vede proprio la nuova funzione: una commessa che riceve sul suo iPhone un pagamento effettuato da un cliente tramite un altro iPhone. Ancora Bloomberg ci ricorda che Apple ha iniziato a lavorare a questa comoda novità a partire dal 2020, dopo aver comprato la startup canadese Mobeewave che aveva sviluppato una tecnologia che permetteva agli smartphone (non solo agli iPhone) di ricevere pagamenti contactless (anche da carte di credito).

Come funziona Tap to Pay on iPhone

Verrebbe da rispondere con una sola parola: bene. Dal video che sta circolando, infatti, appare chiaro quanto sia semplice usare Tap to Pay on iPhone: basta avvicinare il telefono allo strumento di pagamento per concludere la transazione.

Ciò che viene mostrato nel video, però, è un pagamento da iPhone ad iPhone e non da carta ad iPhone. Tuttavia, Apple ha confermato che sarà possibile usare qualunque tipo di mezzo di pagamento contactless.

La vera curiosità, a questo punto, riguarda il mondo Android: milioni di smartphone nel mondo sono settati per usare Google Pay, la cassaforte digitale di Android che conserva le carte di credito degli utenti (e che sta per diventare Google Wallet). Tap to Pay on iPhone funzionerà anche da smartphone Android?

Il segreto: la tecnologia NFC

La possibilità di ricevere un pagamento sul telefono non è una magia, ma qualcosa di possibile grazie alla tecnologia NFC: near field communication. Cioè la stessa tecnologia usata per pagare ai POS contactless viene usata per ricevere un pagamento contactless.