Tartarughe Ninja: quando esce il nuovo film

Raffaello, Michelangelo, Leonardo e Donatello stanno per tornare: esce infatti ad agosto su Netflix Il destino delle Tartarughe Ninja: Il film, un nuovo film animato in cui le famose tartarughe dotate di straordinari superpoteri devono combattere alcune malvagie creature provenienti da un altro universo.

Secondo la storia originale, raccontata per la prima volta nella serie di fumetti statunitensi del 1984 dei disegnatori Kevin Eastman e Peter Laird (intitolata Teenage Mutant Ninja Turtles, ovvero Tartarughe ninja mutanti adolescenti), la genesi delle Tartarughe Ninja si deve allo sversamento, in seguito a un incidente, di un liquame radioattivo nelle fogne di New York. Quattro tartarughe smarrite entrano in contatto con la sostanza, innescando la metamorfosi e assumendo di conseguenza forma antropomorfa, intelligenza e forza fisica. Da questa trama sono poi stati tratti numerosi film e serie.

Tutte le serie sulle Tartarughe Ninja

Il destino delle Tartarughe Ninja: Il film, che dura circa un’ora e mezza, è infatti solo l’ultimo di una lunga serie di adattamenti per il piccolo e grande schermo.

La prima serie animata (Tartarughe Ninja alla riscossa) è andata in onda tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta per dieci stagioni. Nel 1997 esce la serie live action Tartarughe Ninja: l’avventura continua. È del 2003 Tartarughe Ninja, caratterizzata da toni più cupi; mentre nel 2012 arriva Teenage Mutant Ninja Turtles – Tartarughe Ninja, in computer grafica e in onda su Nickelodeon.

Sullo stesso canale è poi uscita Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles – Il destino delle Tartarughe Ninja: è proprio questa serie, come suggerisce il titolo, il collegamento diretto con il film in arrivo fra poche settimane su Netflix.

Tra i film dedicati a Michelangelo, Raffaello, Donatello e Leonardo, invece, ci sono il live action Tartarughe Ninja alla riscossa del 1990 (su Prime Video), Tartarughe Ninja II – Il segreto di Ooze, Tartarughe Ninja III, Tartarughe Ninja, remake del 2014 (su Netflix). Ci sono poi il sequel Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra e TMNT (entrambi su Netflix).

Cosa sappiamo del film sulle Tartarughe Ninja

Il nuovo film Il destino delle Tartarughe Ninja: Il film è diretto dagli autori della serie Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles – Il destino delle Tartarughe Ninja, Ant Ward e Andy Suriano. La sceneggiatura, firmata da Tony Gama-Lobo e Rebecca May, fa iniziare gli eventi circa due anni dopo i fatti raccontati dalla serie in due stagioni, disponibili su Netflix.

Il film d’animazione è caratterizzato da un tono comico e leggero. I protagonisti verranno messi alla prova da Casey Jones, un personaggio misterioso che arriva dal futuro per mettere le Tartarughe Ninja in guardia dall’imminente arrivo di un’invasione aliena. Riusciranno i quattro, nonostante le bravate adolescenziali, a respingere la minaccia e a diventare degli eroi?

Quando esce il film sulle Tartarughe Ninja

Il destino delle Tartarughe Ninja: Il film sarà disponibile su Netflix dal 5 agosto 2022.