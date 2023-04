Telecamera lowcost, a questo prezzo è praticamente regalata

Trasformare la propria abitazione in una smart home è diventato oramai semplicissimo e soprattutto economico. Negli ultimi anni il prezzo dei vari dispositivi intelligenti si è notevolmente abbassato, anche grazie alla concorrenza nata tra le varie aziende. Ad esempio, trovare una telecamera smart che migliora la sicurezza della propria abitazione a meno di 30€ è diventato oramai semplicissimo. E non stiamo parlando di videocamere dalla dubbia provenienza, ma di dispositivi top, come la TP-Link Tapo C200 che oggi troviamo su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 36%. Non a caso è al momento il prodotto più venduto nella sua categoria.

Il prezzo potrebbe ingannare, ma in realtà la videocamera Tp-Link offre tutto quello che si cerca in un dispositivo di questo genere. Immagini in alta definizione, notifiche e avvisi in tempo reale per segnalare movimenti sospetti ed è dotata anche di una sirena e di un allarme luminoso per scoraggiare la presenza di visitatori indesiderati. È compatibile sia con Google Assistente sia con Alexa e la puoi controllare con dei semplici comandi vocali. Insomma, difficile trovare di meglio a questo prezzo.

TP-Link Tapo C200

Telecamera di sicurezza TP-Link Tapo C200: le caratteristiche tecniche

Una delle migliori videocamere IP per rapporto qualità-prezzo che trovate in questo momento su Amazon. E già questo dovrebbe farvi capire la bontà della promo. A tutto questo, però, bisogna aggiungere anche quello che offre la TP-Link Tapo C200. Vediamolo insieme.

La videocamera cattura ogni dettaglio con una risoluzione di 1080p per avere sempre ben chiaro cosa sta succedendo in casa. Supporta anche la visione notturna fino a 8 metri grazie agli infrarossi. I sensori sono sempre attivi e appena notano qualche movimento sospetto ti avvisano con una notifica push sullo smartphone, in modo da poter controllare immediatamente se si tratta di un falso allarme, oppure se bisogna preoccuparsi sul serio. Grazie al motore pan/tilt la telecamera è in grado di muoversi di 360 gradi sull’asse orizzontale e fino a 114 gradi su quella verticale, assicurando una copertura completa della stanza. Integra anche un allarme sonore e luminoso per scoraggiare la visita di eventuali malintenzionati.

Grazie all’audio bidirezionale puoi parlare direttamente con le persone presenti in casa e fare compagnia ai propri animali domestici se si sentono soli. La Tp-Link Tapo C200 è compatibile sia con Google Home sia con Alexa e puoi controllarla facilmente con i comandi vocali. Per quanto riguarda la memorizzazione, puoi inserire una scheda microSD fino a 128GB e salvare le registrazioni in locale.

TP-Link Tapo C200 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo la telecamera smart TP-Link Tapo C200 a un prezzo di 25,49€. Si tratta del prezzo più basso mai fatto registrare sul sito di e-commerce e il merito è dello sconto del 36%. Come già detto, al momento è il prodotto più venduto su Amazon nella sua categoria e per questo motivo bisogna essere molto veloci nell’approfittarne: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Se volete iniziare a utilizzare dispositivi smart nella vostra abitazione, questa è la telecamera che fa per voi.

TP-Link Tapo C200

