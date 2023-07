Come rendere smart il condizionatore con 32 euro

Fonte foto: Shutterstock

Sempre più persone scelgono di acquistare elettrodomestici intelligenti per la propria abitazione, perché una casa smart non è solo sinonimo di semplicità ma è anche un modo per gestire in piena autonomia tutti i dispositivi elettronici presenti al suo interno. Naturalmente è un passo importante che potrebbe corrispondere a una spesa di migliaia di euro, soprattutto se si acquistano gli elettrodomestici più moderni in circolazione.

Per chi non vuole rinunciare alle comodità di una casa smart ma senza spendere un patrimonio, la soluzione arriva direttamente da Amazon con SwitchBot Hub Mini Smart Remote, un dispositivo in grado di gestire a distanza qualsiasi condizionatore recente, consentendo all’utente di utilizzare tutte le sue funzioni dal proprio smartphone. Con gli sconti proposti dal celebre e-commerce, il prezzo arriva poco sopra i 30 euro e con un’offerta del genere avere una casa hi-tech non è mai stato così semplice.

SwitchBot Hub Mini Smart Remote: scheda tecnica

Lo SwitchBot Hub Mini Smart Remote è un kit che permette all’utente di far diventare smart il proprio condizionatore o qualsiasi altro elettrodomestico dotato di telecomando presente in casa. È un sistema estremamente intuitivo e, grazie alla modalità Smart Learning, può essere configurato molto facilmente, duplicando il telecomando esistente e sincronizzandolo nell’applicazione ufficiale SwitchBot.

Ed è proprio tramite l’app che l’utente potrà eseguire tutti i comandi già previsti dal dispositivo a cui è collegato l’hub, incluse le funzioni di accensione e spegnimento controllabili in qualsiasi momento completamente da remoto.

Il funzionamento è semplice: una volta duplicato il telecomando dell’elettrodomestico da gestire, basta posizionare l’hub vicino alla macchina (eventualmente fissandolo al muro), così facendo sarà possibile inviare comandi a distanza, utilizzando solo il proprio smartphone.

SwitchBot Hub Mini Smart Remote è alimentato tramite USB e ha dimensioni estremamente ridotte (6,5x2x6,5 cm) e un peso di soli 42 grammi, che gli permettono di essere posizionato ovunque a patto che ci sia una copertura Wi-Fi. Oltretutto è anche compatibile con i comandi vocali dei principali assistenti smart attualmente sul mercato come Alexa, Google Assistant e Siri

SwitchBot Hub Mini Smart Remote: l’offerta Amazon

Lo SwitchBot Hub Mini Smart è la soluzione ideale per chi vuole una casa smart senza acquistare nuovi e costosissimi elettrodomestici. È compatibile con buona parte dei dispositivi attualmente in commercio e consente all’utente di gestirli in totale autonomia utilizzando una singola applicazione e, quindi, anche da remoto e senza avere a portata di mano il relativo telecomando.

Il prezzo di listino dello Lo SwitchBot Hub Mini Smart è di 45 euro, già piuttosto basso date le incredibili potenzialità di questo dispositivo. Tuttavia grazie all’offerta Amazon è possibile acquistarlo a 32 euro (-29%, -13 euro) un piccolo sconto decisamente gradito che permette agli utenti di risparmiare qualcosa.

