Fonte foto: Jirapong Manustrong/ Shuttenstock

Continua il programma di rinnovamento di Telegram. La sempre più popolare app di messaggistica, infatti, si arricchisce di 9 nuove funzioni che, seguendo quelle annunciate il mese scorso, consentono agli utenti di utilizzare in modo ancora più completo il servizio. Il focus del nuovo aggiornamento sono i Gruppi che rappresentano un elemento sempre più centrale per l’applicazione e per i suoi utenti.

La prima novità del mese permette ai membri di un gruppo di potenziarlo, con ogni abbonato a Telgram Premium che ha a disposizione 4 potenziamenti da assegnare a un qualsiasi gruppo o canale. Inoltre è possibile ottenere 3 potenziamenti extra per ogni abbonamento Premium regalato.

Tutte le novità sono state annunciate da Telegram con un post pubblicato sul blog ufficiale e sono già disponibili sulla piattaforma. L’app ha confermato anche il prossimo arrivo di 5 nuove funzioni (senza fornire ulteriori informazioni) che dovrebbero debuttare nel corso delle prossime settimane, espandendo ulteriormente le potenzialità dell’app per la messaggistica.

Tante novità per i Gruppi di Telegram

Con le nuove caratteristiche, Telegram si concentra sempre di più sui Gruppi che, come detto in precedenza, possono salire di livello grazie ai potenziamenti degli utenti. Con i livelli più alti, gli iscritti possono accedere a funzionalità premium dell’app, come il sistema di conversione da voce a testo per audio e video e l’utilizzo di set di emoji personalizzate per i contenuti pubblicati all’interno del gruppo.

Telegram assegnerà un badge ai messaggi degli utenti che hanno potenziato un gruppo e gli amministratori possono garantire loro dei permessi speciali, con privilegi esclusivi e non accessibili agli altri, come la possibilità di evitare alcune restrizioni.

Inoltre, il nuovo aggiornamento ha introdotto anche la possibilità, per gli amministratore dei Gruppi di Telegram, di pubblicare storie, con gli iscritti che potranno rispondere con messaggi che saranno pubblicati all’interno del gruppo. In questo modo è possibile creare delle conversazioni legate alle Storie pubblicate (che possono anche essere salvate anche come post) rendendo ancora più dinamica l’interazione tra le persone iscritte allo stesso gruppo.

Più personalizzazione per i Gruppi potenziati

Per i gruppi potenziati (che possono arrivare fino a 50.000 iscritti) ci sono anche nuove opzioni di personalizzazione, un sistema per rendere ogni “community” unica nel suo genere e ben riconoscibile da tutti i suoi iscritti.

Tra le novità implementate dall’applicazione per la messaggistica c’è la possibilità di cambiare colore e logo della copertina del profilo, impostare uno stato emoji (sfruttando le migliaia di emoji messe a disposizione da Telegram, realizzate dai molti artisti sulla piattaforma) e scegliere uno sfondo, visibile a tutti gli utenti che apriranno il Gruppo in questione.

Questo non è che l’inizio di una serie di cambiamenti che da qui ai prossimi mesi aggiungeranno molte nuove funzionalità a Telegram , per rendere l’utilizzo della piattaforma ancora più entusiasmante e vicino alle esigenze degli iscritti.