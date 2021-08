Digitale terrestre, Android Tv e Chromecast a meno di 100 euro

Oggi ci sono principalmente due modi di vedere la TV: con il digitale terrestre, che funziona anche sulle TV non smart, e in streaming con una delle tante piattaforme disponibili (Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e molte altre) che invece richiedono una Smart TV o un box Android Tv. Chi non ha una televisione smart, quindi, o si accontenta del digitale terrestre DVB, o aggiunge un box collegandolo alla porta HDMI.

Ma da metà ottobre inizia lo switch off al nuovo digitale terrestre di seconda generazione e molti di coloro che non hanno una TV compatibile saranno costretti a cambiarla o ad aggiungere un decoder DVB-T2 esterno, da collegare ad una seconda porta HDMI. Se c’è sul retro del televisore. Un bel groviglio di cavi, alimentatori e altro spazio perso per sistemare due decoder e tutti i cavetti necessari. Ma c’è una soluzione per coloro che non hanno una TV né smart né DVB-T2: esistono, ma purtroppo sono pochi (e non tutti sono buoni), dei device 2 in 1 che integrano sia il box Android TV che il decoder per il digitale terrestre di seconda generazione. Prodotti che, con una sola connessione HDMI, possono trasformare una TV a dir poco obsoleta in un dispositivo in grado di visualizzare tutto, sia via etere che via Internet. Un esempio di prodotto del genere è il decoder UP T2 di Telesystem, che ha anche altre due chicche: è compatibile con il 4K e integra una Chromecast, quindi può essere usato anche per inviare un segnale video wireless dallo smartphone, dal tablet o dal PC al televisore. Che volete di più?

Decoder UP T2 A10: caratteristiche tecniche

Il decoder 2 in 1 UP T2 A10 di Telesystem è un dispositivo molto intelligente e, soprattutto, completo e aggiornato: il sistema operativo della parte smart è Android TV 10 (attenzione ad altri prodotti simili: si fermano ad Android 6 o 7).

Telesystem lo pubblicizza con lo slogan “50% digitale terrestre, 50% smart, 100% divertimento" e non ha tutti i torti: a parte i canali satellitari non c’è nulla che non possiamo vedere con questo decoder. E lo vediamo anche bene, tra l’altro, visto che il decoder è compatibile con l’HDR10 e l’HLG, due standard per migliorare la qualità del video (soprattutto i colori e il contrasto). Nessun problema con lo switch off: questo decoder è compatibile con il formato HEVC Main10 dello standard DVB-T2.

La parte smart non è altro che un box TV Android a tutti gli effetti: è possibile scaricare tutte le app compatibili col sistema operativo di Google per le televisioni e il telecomando ha anche il microfono per i comandi vocali (Google Assistant). Come se non bastasse c’è pure la Chromecast integrata, quindi possiamo fare il “mirroring" (cioè proiettare sullo schermo TV) del display di qualunque dispositivo Android o di qualunque finestra aperta sul browser Chrome.

Decoder UP T2 A10: quanto costa

Come avrete facilmente capito il decoder UP Telesystem UP T2 A10 è un prodotto che ha quasi tutto, è completissimo. E’ anche piuttosto economico se consideriamo che su Amazon si trova ad un prezzo che parte da circa 95 euro e arriva al massimo a 110 euro.

Il prezzo varia perché non è venduto direttamente da Telesystem, che non ha uno store ufficiale su Amazon, ma da altri rivenditori e ognuno fa un prezzo un po’ diverso. Ciò comporta anche che ogni venditore ha pochi pezzi a disposizione, ma sono molti venditori ad averlo in catalogo: se lo volete comprare cliccate sul link qui sotto e, se e risulta esaurito, cercate “Telesystem UP T2 A10" su Amazon. Lo troverete certamente, ai prezzi che vi abbiamo indicato.

Telesystem UP T2 A10 – Decoder 2 in 1 Digitale Terrestre DVB-T2 + Android TV 10 – Chromecast integrata