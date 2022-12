Tenebre e ossa: annunciata la stagione 2

Tenebre e ossa, in inglese Shadow and Bone, sta per tornare. Netflix ha recentemente annunciato la data di uscita della seconda stagione della serie tv statunitense ideata Eric Heisserer e basata sui romanzi Tenebre e ossa e Sei di Corvi della scrittrice fantasy Leigh Bardugo.

Il debutto della serie è avvenuto nel 2021, mentre il secondo capitolo della storia arriverà sulla piattaforma di streaming tra pochi mesi. Ecco tutto quello che dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi.

La trama di Tenebre e ossa 2

Cosa succederà in Tenebre e ossa 2, stagione co-prodotta e scritta da Eric Heisserer e Daegan Fryklind? In linea generale, la serie racconta la storia di un’orfana, Alina Starkov, che si scopre essere l’ultima speranza per salvare il regno di Ravka. Qualche anticipazione sulla trama della seconda stagione è arrivata dallo stesso Heisserer, che ha dichiarato: «La cosa più bella della seconda stagione è che possiamo compiere dei passi in avanti nella storia di questi personaggi che abbiamo lasciato in una situazione precaria alla fine della prima stagione. C’è molto potenziale per loro in questa stagione».

Il creatore della serie ha anche aggiunto: «[I personaggi] devono affrontare le conseguenze delle loro azioni e hanno l’occasione di incontrare lungo la strada nuove persone. Inoltre, in questa stagione il Grishaverse si espanderà, nella mitologia e nei personaggi. Nel farlo amplieremo il mondo, andremo in nuove location, visiteremo Novyi Zem e Shu Han: quelle sono parti integrali del racconto».

Bardugo, l’autrice dei romanzi fantasy da cui è tratta la serie, ha affermato che la trama saprà stupire anche i lettori che già conoscono la storia dai libri: «I lettori (…) non sapranno da dove arriva la prossima mossa e quello per me è stato un piacere, perché le mie stesse storie hanno saputo sorprendermi».

Il cast di Tenebre e ossa 2

Nel cast di Tenebre e ossa ci sono Jessie Mei Li, Archie Renaux, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young, Ben Barnes, Zoë Wanamaker, Sujaya Dasgupta, Danielle Galligan e Calahan Skogman. Altri interpreti sono Daisy Head, Kevin Eldon, Gabrielle Brooks, Luke Pasqualino, Lewis Tan, Anna Leong Brophy, Patrick Gibson e Jack Wolfe.

Ben Barnes, l’attore che interpreta il Generale Kirigan, l’antagonista per eccellenza, ha commentato il suo ruolo nella seconda stagione: «Per quanto riguarda il mio personaggio, direi che quello che cercavo era trovare l’umanità». L’attore ha spiegato infatti che il suo personaggio nei libri rappresenta di fatto l’oscurità e la malvagità, mentre nella sua interpretazione ha cercato di mantenere questo aspetto rendendo però il Generale anche una persona reale che soffre, commette errori, cerca di stringere legami utili… «Per fortuna abbiamo degli showrunner molto gentili e collaborativi per quanto riguarda il mio contributo al personaggio. Mi sento molto legato a quello che è diventato, anche se è di fantasia e anche se è un cattivo», ha proseguito.

Quando esce Tenebre e ossa 2

La seconda stagione di Tenebre e ossa sarà disponibile in streaming su Netflix il 16 marzo 2023.