Tess Masazza e Rocco Tanica nel cast del nuovo reality The Traitors

Tutti i nomi dei VIP che partecipano alla prima edizione di The Traitors Italia, nuovo reality condotto da Alessia Marcuzzi in cui non sarà facile capire di chi potersi fidare

«Fidarsi è bene, ma non fidarsi di questo cast è meglio». A mettere in guardia gli spettatori è Prime Video, che con queste parole ha presentato il cast completo del nuovo reality show Original The Traitors Italia, condotto da Alessia Marcuzzi. Lo show – che per certi versi può ricordare il gioco da tavolo Lupus In Fabula – prevede che i concorrenti-vip agiscano in squadra per ottenere punti e completare missioni, senza però sapere chi tra loro è in realtà un traditore che, provando a non farsi scoprire, si muove solo per i propri interessi.

Il cast di The Traitors Italia: chi sono i vip in gioco

Nel cast della prima stagione di The Traitors Italia ci sono vari volti celebri del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, ovvero Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica e Yoko Yamada.

I concorrenti sono stati presentati in un breve video diffuso da Prime Video in questi giorni, nel quale i vari partecipanti si accusano a vicenda di essere il traditore che dà il nome allo show. Perché indossano tutti una tunica? Perché lo show è ambientato in una spettacolare magione dalle atmosfere antiche.

Cos’è e come funziona The Traitors Italia: le regole del gioco

The Traitors Italia è la versione italiana del format, premiato ai BAFTA e agli Emmy, che ha fatto il suo debutto assoluto nei Paesi Bassi su RTL4 nel 2021. Il programma ha riscosso un grande successo ed è stato esportato (o sarà esportato a breve) in altri trenta territori.

The Traitors (il titolo olandese è De Verraders) è stato creato e sviluppato da IDTV in collaborazione con RTL Creative Unit. All3Media International è responsabile della distribuzione internazionale del format, mentre la versione italiana è prodotta da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios.

Ma passiamo alle regole. The Traitors Italia, nelle parole usate da Prime Video per presentare questa novità, sarà «un reality show psicologico carico di suspense che terrà il pubblico incollato allo schermo grazie ad un avvincente intrigo di tradimenti e inganni».

I concorrenti sono i personaggi famosi citati poco fa che, lavorando in squadra, devono muoversi all’interno della magione che fa da sfondo al gioco per completare delle missioni e accumulare un montepremi in denaro.

Tra i concorrenti si nascondono però dei traditori, che proveranno a ingannare e a manipolare il resto del gruppo per tenere solo per sé il premio finale. Gli altri concorrenti ovviamente non sanno chi sono i traditori: mettendo in campo strategie, alleanze e tradimenti, dovranno però provare a individuarli e a eliminarli dal gioco prima che sia troppo tardi.

Se almeno un traditore arriva alla fine del gioco, infatti, questo terrà per sé l’intero montepremi. Se tutti i traditori saranno smascherati in tempo, invece, gli altri partecipanti ancora in gioco potranno dividersi il premio equamente.

Quando esce The Traitors Italia in streaming

Lo show in 6 episodi The Traitors Italia arriverà in esclusiva su Prime Video il prossimo autunno. La data esatta non è ancora stata annunciata.