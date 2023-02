That '90s Show, ci sarà una seconda stagione?

That ’90s Show è arrivato su Netflix a gennaio 2023 e ha subito conquistato il cuore di tanti spettatori, che hanno certamente accolto con gioia la decisione della piattaforma di streaming: ci sarà una seconda stagione. La serie è un sequel-spinoff di That ’70s Show, serie cult statunitense (andata in onda a partire dal 1998 fino al 2006, per un totale di otto stagioni) in cui i protagonisti sono un gruppo di adolescenti che vive nel Wisconsin a metà degli anni Settanta.

Di cosa parla That ’90s Show

That ’90s Show è ambientata nel 1995, quindici anni dopo il finale di That ’70s Show. La protagonista è Leia, la figlia adolescente di Eric e Donna che si reca a Point Place (la città in cui è ambientata la serie originale) per fare visita ai nonni. Qui la giovane trova nuovi amici – Gwen (interpretata da Ashley Aufderheide), Nate (Maxwell Acee Donovan), Nikki (Sam Morelos), Ozzie (Reyn Doi) e Jay (Mace Coronel) – e la possibilità di vivere avventure entusiasmanti: si convince dunque a rimanere per l’estate.

Il cast del sequel include alcuni nomi già presenti nella serie originale, tra cui Topher Grace (che interpreta Eric), Laura Prepon (Donna), Wilmer Valderrama (Fez), Mila Kunis (Jackie), Ashton Kutcher (Kelso), Don Stark (Bob) e Tommy Chong (Leo). Leia è interpretata da Callie Haverda.

Cosa sappiamo That ’90s Show 2

«Tutti noi di That ’90s Show siamo entusiasti della risposta calorosa ed appassionata alla prima stagione. Non vediamo l’ora di tornare a Point Place per un’altra estate di risate e sorprese. Ciao 1996!», ha dichiarato il co-ideatore e showrunner Gregg Mettler in occasione dell’annuncio del rinnovo, arrivato solo un paio di settimane dopo l’esordio della prima stagione su Netflix. «Non vediamo l’ora di intrattenervi negli anni a venire», hanno aggiunto Bonnie e Terry Turner, già co-ideatori della serie ambientata negli anni ’70 e coinvolti anche nella realizzazione del nuovo sequel. Al momento non ci sono molte informazioni sulla seconda stagione, ma sappiamo che sarà composta da sedici episodi, sei in più rispetto alla prima stagione.

Gli altri spinoff

Non è la prima volta che viene mandato in onda uno spinoff di That ’70s Show, ma è la prima volta che l’operazione riesce con successo. In passato ad esempio era stata lanciata Days Like These, realizzata riciclando con poche modifiche i copioni di That ’70s Show, ma la serie era stata cancellata quasi subito. La stessa sorte era toccata poi a That ’80s Show, serie uscita nel 2002 negli Stati Uniti. Se That ’90s Show continuerà a essere apprezzata dal pubblico di Netflix, stando alle parole dei co-creatori potrebbe esserci margine per proseguire ben oltre la seconda stagione.