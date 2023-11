The Boys 4, ecco tutte le ultime novità

Fonte foto: Prime Video

Che lo spin-off Gen V contenesse dei rimandi alla serie The Boys era noto. In particolare, era già stato anticipato che alcuni avvenimenti dello spin-off sarebbero stati utili per comprendere la trama di The Boys 4, attesa prossimamente su Prime Video (la data di uscita non è nota). Ora che Gen V si è conclusa – l’ultimo episodio è uscito su Prime Video il 3 novembre – è ora di scoprire le anticipazioni sulla prossima stagione di The Boys.

Le rivelazioni del finale di Gen V (spoiler)

Nel finale di Gen V Cate e Sam, dopo la morte di Shetty, decidono di liberare i giovani Super che si trovano nel bosco. Sam vede l’immagine mentale di suo fratello che gli confessa di essersi tolto la vita dopo aver fatto del male a una persona. Intanto Cate usa i suoi poteri per costringere una guardia ad aprire le celle che contengono i Super. I due trovano anche il corpo di Andy, ucciso dal virus.

I Super liberati iniziano a uccidere indiscriminatamente le persone che incontrano, seminando il terrore. Anche Sam partecipa al massacro, dato che Cate ha usato i suoi poteri per sopprimere le sue emozioni. Emma, Jordan e Marie fanno evacuare gli studenti e avviano il protocollo Alpha. Il piano (che prevede l’attivazione di un fischio sonico) non ha successo, perché il segnale acustico viene disattivato.

Ashley chiede che venga rintracciato Patriota e avvisa i candidati Super che chi riuscirà a risolvere la situazione entrerà nei Sette. Andre lascia l’ospedale, torna nel college e si difende da un attacco di Sam. Maverick, controllato da Cate, cerca di fermare Marie, ma senza successo. Quando Cate prova a controllare anche la mente di Jordan, Marie le fa esplodere il braccio. Sempre Marie riesce a impedire che un Super faccia schiantare l’elicottero su cui si trovano i membri del Consiglio, che stanno provando a scappare.

Patriota arriva e si scaglia su Marie, rimproverandola aspramente perché attacca «quelli della sua razza», cioè gli altri Super. Marie sopravvive, ma la Vought International insabbia l’accaduto dando a lei, Jordan, Emma e Andre la colpa di tutto e imprigionandoli. Cate e Sam sono invece scelti come nuovi guardiani. In una scena post-credit appare Billy Butcher.

Gen V: il collegamento con The Boys 4

Eric Kripke, creatore di The Boys e Gen V (che tra l’altro è stata rinnovata per una seconda stagione), in una recente intervista ha detto che la quarta stagione di The Boys è quasi pronta: il montaggio è stato ultimato, si sta lavorando sulla colonna sonora e sugli effetti speciali e la campagna di marketing è in preparazione.

Parlando dei collegamenti tra Gen V e The Boys 4, ha aggiunto: «Volevamo che il virus fosse una parte significativa della quarta stagione e che Butcher ne fosse a conoscenza. Sarebbe sembrato inconcepibile che non lo fosse. Ci siamo trovati di fronte a una sfida: come far sapere che Butcher ne era al corrente senza doverne fare solo un dialogo? L’idea che è venuta fuori è che forse sarebbe stato meglio trattarlo non in The Boys, ma in Gen V». Questo avvenimento, ha specificato, «funge da piccola introduzione a ciò che verrà».