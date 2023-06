The Boys 4: novità e anticipazioni

Le riprese si sono concluse da qualche mese e l’impazienza per l’uscita di The Boys 4 è alle stelle: cosa sappiamo sui nuovi episodi

«Due del mattino. Siamo esausti. Sanguinanti. Ma trionfanti». Con queste parole (corredate dalle foto degli attori Jack Quaid e Karen Fukuhara coperti di sangue) lo showrunner Eric Kripke qualche tempo fa ha annunciato su Twitter la fine delle riprese della quarta stagione di The Boys. Al momento non c’è ancora una data per l’uscita dei nuovi episodi su Prime Video. L’impazienza dei fan è però alle stelle, così come la fame di anticipazioni, indiscrezioni e notizie sui prossimi sviluppi della storia.

The Boys 4: cosa sappiamo

Qualche piccola notizia su The Boys 4, in effetti, è già stata data. Sempre in occasione della fine delle riprese l’attore Antony Starr (che nella serie interpreta Patriota) ha svelato che nella quarta stagione ci sarà una scena davvero «bizzarra». Nel corso di un’intervista, l’attore ha dichiarato: «Ci deve essere un limite a quello che possiamo fare, ma non riusciamo a raggiungerlo. Stavo guardando la persona che avevo di fronte e ho detto: "Cosa stiamo facendo? Non posso crederci! Avrei potuto fare qualsiasi cosa nella vita, ma eccomi qui a fare questo". È stata davvero la cosa più bizzarra che abbia mai fatto». Non sono stati forniti ulteriori indizi sulla natura di questa scena così singolare. E conoscendo la narrazione sopra le righe, sessualmente esplicita, violenta e provocatoria a cui The Boys ha abituato il suo pubblico, è difficile persino immaginare delle ipotesi!

Un’altra anticipazione su The Boys 4 è arrivata più di recente da Erin Moriarty, l’attrice che interpreta Starlight. Nel corso di un’intervista a Collider ha spiegato: «Ogni stagione andiamo un po’ più a fondo con ogni personaggio. Si impara a capire un po’ di più i personaggi che pensavate fossero i cattivi, e forse si potrebbe iniziare a capire che non sono bravi ragazzi, ma che ci sono comunque dei dettagli che non si possono anticipare, che ti impediscono di mettere quel personaggio all’interno di alcuni schemi».

Tutto su The Boys 4

The Boys è creata da Eric Kripke ed è tratta dall’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. Nel cast della quarta stagione ci saranno Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit, Cameron Crovetti, Valorie Curry e Susan Heyward. Nel cast rimane anche Nathan Mitchell, nonostante il suo personaggio, Black Noir, sia morto nella terza stagione. Ci sono anche alcune new entry: Rosemarie DeWitt, Rob Benedict e Elliot Knight.

Gli episodi saranno in tutto otto ed è già noto il titolo del primo: Department of Dirty Tricks, diretto da Phil Sgriccia e scritto da David Reed. Gli altri episodi sono scritti da Jessica Chou, Ellie Monahan, Geoff Aull, Judalina Neira, Anslem Richardson e Paul Grellong. L’episodio finale, intitolato Assassination Run, è diretto da Eric Kripke e scritto da Jessica Chou e David Reed.

Tutte le precedenti stagioni di The Boys sono già disponibili su Prime Video.