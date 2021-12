The Christie Affair: la nuova miniserie che racconta Agatha Christie

Fonte foto: Una nuova mini serie televisiva sulla vita della scrittrice di gialli di Agatha Christie è in arrivo: tutto quello che sappiamo finora

La vita della celebre scrittrice di gialli Agatha Christie diventerà presto una serie televisiva. The Christie Affair racconta i giorni in cui si persero le tracce della scrittrice e sarà basata sull’omonimo romanzo di Nina de Gramont che è in prossima pubblicazione.

La notizia della mini serie ha già attirato l’interesse dei fan della scrittrice, che sperano di poter vedere presto la nuova produzione. Intanto, quello che sappiamo è che la sceneggiatrice britannica Juliette Towhidi ha cominciato a collaborare con lo studio Miramax Television proprio per la realizzazione della mini serie sulla Christie e su un episodio particolare della sua vita, quando scomparve dalla sua casa di Sunningdale nel Berkshire, fino a quando fu ritrovata la sua auto sopra una cava di gesso. Miramax produrrà la miniserie con Ellen Goldsmith-Vein, Rich Green e DJ Goldberg di Gotham Group.

The Christie Affair: la trama

La mini serie The Christie Affair è legata a un particolare episodio della vita della celebre scrittrice di gialli. La storia è ambientata alla fine del 1926, quando il marito Archie le chiede il divorzio per poter continuare la sua relazione con un’altra donna.

La Christie reagì partendo dalla sua casa di Sunningdale e lasciando una lettera alla sua segretaria dicendo di essere diretta nello Yorkshire. Dopo 11 giorni senza sue notizie, l’auto della scrittrice fu ritrovata su una cava di gesso. La Christie, invece, si era nascosta nella cittadina termale di Harrogate con il nome dell’amante del marito.

Nel libro Agatha e la sua rivale si alleano contro Archie, in un mondo dove non mancano ombre e oscurità, ma che parla sostanzialmente di amore che travolge, vincoli della condizione femminile e, ovviamente, di un misterioso omicidio. Proprio come quelli che i personaggi della Christie sono chiamati a risolvere nei suoi libri.

The Christie Affair: le dichiarazioni

Il romanzo di Nina de Gramont è solo il punto di partenza della mini serie, che ha attirato l’attenzione di Miramax. In un comunicato, Marc Helwig di Miramax Television ha dichiarato: “Nina de Gramont ha scritto un romanzo sorprendentemente intelligente, stratificato e coinvolgente, offrendo uno sguardo affascinante sulla storia incredibile e peculiare della scomparsa di Agatha Christie“.

Sulla scrittura della sceneggiatura, a cui collabora anche Towhidi, Helwig ha dichiarato: "Questa storia ricorda una delle opere enigmatiche della Christie e siamo entusiasti di collaborare con Juliette Towhidi e i nostri partner di Gotham Group per portare il mistero accattivante di questo omicidio sullo schermo".