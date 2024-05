The Sandman 2, le new entry del cast interpretano gli Eterni

I nuovi episodi della serie The Sandman vedranno il ritorno di molti personaggi noti, ma anche alcune new entry nei panni di Delirio, Destino e Il Prodigio

Fonte foto: Netflix/Twitter

La famiglia degli Eterni sarà presto al completo: nei nuovi episodi il pubblico della serie tv The Sandman vedrà all’opera Delirio, Destino e Il Prodigio, noto anche come Distruzione. Si tratta ovviamente di personaggi già ben noti ai lettori della graphic novel DC firmata da Neil Gaiman e su cui è basata la serie, ma che non erano ancora apparsi sullo schermo dell’adattamento targato Netflix. Così accadrà invece nelle nuove puntate di prossima uscita, che per comodità identificheremo come seconda stagione (anche se Gaiman preferisce parlare di «prossimo ciclo di storie»). Solo in questi giorni Netflix ha comunicato i nomi degli attori che interpreteranno i tre Eterni ancora inediti.

Chi sono i nuovi Eterni in The Sandman 2

Gli Eterni, che sono sette in tutto, sono le personificazioni dei principi che regolano l’universo. C’è ovviamente il protagonista della serie: Sogno o Morfeo, interpretato da Tom Sturridge, che dopo essere rimasto a lungo imprigionato contro la sua volontà viene liberato e trova il suo regno in uno stato di decadenza.

Il pubblico della serie tv Netflix ha poi già avuto modo di conoscere Morte (interpretata da Kirby Howell-Baptiste), Desiderio (alias Mason Alexander Park) e la sua sorella gemella Disperazione (interpretata da Donna Preston).

E i nuovi Eterni, invece? Compariranno per la prima volta in The Sandman 2: Destino avrà il volto di Adrian Lester, Esmé Creed-Miles sarà Delirio e Barry Sloane avrà invece il ruolo di Il Prodigio.

Netflix ha presentato il cast principale così formato con il breve video disponibile qui sotto:

Il cast e la trama di The Sandman stagione 2

Oltre agli interpreti vecchi e nuovi già citati, nel cast di The Sandman 2 ci saranno diversi volti già visti nella prima stagione, tra cui Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Gwendoline Christie, Jenna Coleman, Ferdinand Kingsley, Stephen Fry, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Vanesu Samunyai e Razane Jammal.

Per quanto è possibile sapere al momento, nel nuovo ciclo di episodi di The Sandman il protagonista Morfeo vivrà nuove avventure e proseguirà il suo viaggio: la trama sarà probabilmente adattata dalle storie contenute nel volume 4 e 7 della graphic novel DC.

Quando esce The Sandman 2

Il nuovo ciclo di episodi di The Sandman è sviluppato e prodotto esecutivamente da Allan Heinberg, David S. Goyer e Gaiman. La produzione era ricominciata a novembre 2023, ma al momento non è ancora stata comunicata ufficialmente una data di uscita su Netflix. Può darsi che le nuove puntate escano in streaming tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

Intanto, su Netflix sono sempre disponibili le puntate della prima stagione (undici in tutto), che hanno fatto il loro debutto sulla piattaforma nel 2022 riscuotendo un buon successo: la serie è stata infatti per alcune settimane una delle più viste a livello globale, tra i titoli in lingue inglese.