The Continental forse avrà una stagione 2

Fonte foto: Prime Video

The Continental avrà una seconda stagione? La serie in tre parti, arrivata direttamente dal mondo di John Wick, ha debuttato su Prime Video il 22 settembre scorso. Si tratta di un prequel che indaga le origini dell’iconico hotel punto d’incontro per i criminali più pericolosi del mondo, che come noto è il fulcro dell’intero universo di John Wick. Diretta da Albert Hughes e Charlotte Brandstrom, la storia è ambientata nell’infernale New York degli anni ’70 ed è raccontata dal punto di vista di Winston Scott. Proprio Albert Hughes ha recentemente fornito qualche anticipazione su un ipotetico futuro della serie.

The Continental 2: cosa sappiamo

Hughes, che oltre che regista è produttore esecutivo, ha confermato che esiste la possibilità di una eventuale stagione 2 di The Continental. Ma ci ha tenuto a tenere separati i piani: dal punto di vista creativo, ha detto, sarebbe un sogno «a occhi aperti» lavorare su un seguito della serie-evento. Dal punto di vista pratico, invece, è ancora tutto da decidere: bisogna stringere accordi, capire le intenzioni dei produttori, valutare la spesa economica… Insomma, nulla è ancora certo ed è dunque prematuro parlare di un rinnovo. Ma le idee da mettere nero su bianco, nel caso, non mancherebbero.

«Non penso di aver concluso con gli anni ’70», ha aggiunto infatti il regista. «C’è ancora da raccontare, ma ci sono anche gli anni ’80 e questa meravigliosa opportunità per la seconda invasione britannica: Duran Duran, Culture Club, pensate a tutti gli altri e al lato americano di quel panorama musicale. Specialmente il 1984: quanto era speciale con la generazione MTV, i Giochi Olimpici estivi, Michael Jackson che stava finendo Thriller, Prince che è arrivato con Purple Rain, l’introduzione dei Chicken McNuggets… È stato un grande anno!».

Nonostante queste dichiarazioni, e nonostante il fatto che il finale di The Continental contenga effettivamente un’anticipazione di una potenziale seconda stagione, non sarebbe comunque sorprendente se la serie-evento rimanesse senza seguito: una piccola gemma da gustare così com’è.

Dove vedere The Continental

In attesa di una eventuale conferma di The Continental 2, non resta che guardare o riguardare la serie-evento già disponibile su Prime Video. Il cast della prima stagione include Colin Woodell, Mel Gibson, Michelle Prada, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Nhung Kate, Jessica Allain, Ayomide Adegun, Jeremy Bobb e Peter Greene. La sceneggiatura è firmata da Greg Coolidge, Kirk Ward e Shawn Simmons.

Qual è il vero hotel di The Continental?

L’hotel di The Continental esiste davvero? Se lo sono chiesto numerosi spettatori. Il New York Continental Hotel è in realtà il The Beaver Building al numero 1 di Wall Street Court, a New York City. Le scene degli interni sono invece state girate nell’hotel Delmonico al 56 di Beaver Street, sempre a New York City.