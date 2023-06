The Crown 6, ci sarà un omaggio a Elisabetta II

La sesta e ultima stagione di The Crown arriverà su Netflix entro la fine del 2023. Durante questi mesi di trepidante attesa, intanto, si moltiplicano le anticipazioni e le indiscrezioni sui nuovi episodi. Dopo la diffusione delle prime foto di scena ufficiali di Ed McVey e Meg Bellamy nei panni di William e Kate negli anni dell’università, in questi giorni ha iniziato a circolare una notizia inedita che riguarda come (e da chi) verrà rappresentata la regina Elisabetta II nel finale della serie, che potrebbe contenere un omaggio alla monarca recentemente venuta a mancare.

La regina Elisabetta in The Crown 6

Stando alle informazioni disponibili fino a questo momento, si può dichiarare con un certo grado di certezza che la sesta stagione di The Crown non arriverà a raccontare la storia della famiglia reale fino alla morte della regina Elisabetta, che è avvenuta l’8 settembre 2022.

I nuovi episodi saranno infatti ambientati tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, includendo dunque eventi come l’ascesa di Tony Blair, la morte di Diana e l’innamoramento tra William e Kate, che si conoscono durante gli anni dell’università. Probabilmente uno degli eventi più recenti mostrati sullo schermo saranno le nozze dell’allora Principe Carlo e di Camilla, celebrate nel 2005. Lo showrunner Peter Morgan ha già avuto modo di spiegare in passato che non è sua intenzione trattare eventi troppo vicini nel tempo, perché su questi è ancora impossibile avere uno sguardo lucido e imparziale.

C’è però ragione di credere che il finale della serie Netflix conterrà una sorta di omaggio a Elisabetta II o quanto meno una panoramica conclusiva sulla sua vita e sul suo regno. L’indizio decisivo? Stando a quanto riportato da The Sun, Peter Morgan e gli sceneggiatori avrebbero richiamato sul set tutte le attrici che hanno interpretato Elisabetta II.

Le attrici di Elisabetta II in The Crown 6

Nella sesta stagione di The Crown la regina Elisabetta avrà il volto di Imelda Staunton, quindi, ma sul set dovrebbero a quanto pare tornare anche Claire Foy (che aveva interpretato il ruolo della sovrana nelle stagioni 1 e 2) e Olivia Colman (che aveva invece impersonato la regina nelle stagioni 3 e 4). Probabilmente Colman e Foy appariranno sullo schermo nel contesto di flashback o ricordi.

Ma c’è di più. Sempre secondo The Sun, per il ruolo della regina Elisabetta è stata reclutata anche una quarta attrice: Viola Prettejohn. La giovane interprete (ha poco più di 18 anni) è nota per aver preso parte a The Witcher e a The Nevers, mentre prossimamente sarà in Never Let Me Go. In The Crown 6 dovrebbe interpretare Elisabetta da giovane, durante la Seconda guerra mondiale, quindi quando era una principessa e non era ancora arrivato il momento dell’incoronazione, avvenuta nel 1953.