The Divorce Insurance, la nuova rom-com dalla Corea

Fonte foto: Prime Video

Si parla di amori e divorzi in The Divorce Insurance, la nuova rom-com coreana in arrivo su Prime Video fra poche settimane. La trama ruota attorno a un assicuratore esperto, interpretato da Lee Dong-wook, che ha l’idea di creare e vendere un’assicurazione sui divorzi. Mentre lui e il suo team cercano di stabilire qual è il prezzo della fine di un matrimonio, però, imparano qualcosa di più su sé stessi e sull’amore.

Il cast di The Divorce Insurance

Oltre al già citato Lee Dong-wook, il cast della serie tv include Lee Joo-been, Lee Kwang-soo e Lee Da-hee nei ruoli principali.

La regia è di Lee Won-seok, già noto per I film Killing Romance e The Royal Tailor. La serie è scritta da Lee Tae-yoon, già noto per Secret Royal Inspector & Joy.

IM SO EXCITED FOR DIVORCE INSURANCE!! Truly a LEE DRAMA 😆 Cast

Lee Dong Wook

Lee Joo Bin

Lee Kwang Soo

Lee Da Hee (Even the director and screenwriter is also Lee🤣) pic.twitter.com/dIBm6XjmE0 — ᴘʏᴇᴇ ✨ (@pyeehae) February 21, 2025

La trama e i personaggi di The Divorce Insurance

Noh Ki-jun (alias Lee Dong-wook) è l’esperto nel campo delle assicurazioni che ha l’idea di creare un’assicurazione sul divorzio. L’idea gli viene dalla sua esperienza personale: pur avendo una prestigiosa formazione accademica e una carriera di successo, Ki-jun è al verde, essendo rimasto quasi senza soldi a causa dei suoi tre divorzi. L’assicurazione che vuole creare ha l’obiettivo di proteggere le persone come lui.

Kang Han-deul (interpretata da Lee Joo-been) è una donna tranquilla, che non ha mai espresso liberamente la sua opinione. Dopo aver sopportato per anni i maltrattamenti dei suoceri, Han-deul decide finalmente di divorziare e di diventare un tipo di donna completamente diverso: per questo, inizia un nuovo lavoro presso la stessa azienda di Ki-jun.

An Jeon-man (interpretato da Lee Kwang-soo) è invece un uomo timido, che dà valore alla sicurezza sopra ogni altra cosa. Lavora con Ki-jun e lo conosce fin dai tempi della scuola elementare: sebbene siano agli antipodi, la loro amicizia è durata negli anni. Anche Jeon-man ha alle spalle un divorzio e, anche se non vuole ammetterlo, è attratto dall’idea di Ki-jun.

Un altro personaggio della rom-com è Jeon Na-rae (interpretata da Lee Da-hee), una donna libera, non vuole essere limitata. Na-rae ha divorziato in passato e non ha più preso in considerazione l’idea di risposarsi. Quando incontra Ki-jun, però, la donna rimane incuriosita dai suoi tre divorzi e dalla sua idea di creare un’assicurazione sul divorzio.

Lee Dong Wook's "The Divorce Insurance" is coming to Prime Video on March 31 😍🩵 📸:primvideoph #TheDivorceInsurance #LeeDongWook pic.twitter.com/1uEt3S4zk6 — Annyeong Oppa (@TheAnnyeongOppa) February 21, 2025

Quando esce The Divorce Insurance

Di genere comico e sentimentale, The Divorce Insurance esce su Prime Video dal 31 marzo 2025, con nuovi episodi settimanali il lunedì e il martedì.