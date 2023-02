The Ferragnez 2, rinviata la data di uscita?

La data di uscita di The Ferragnez 2 su Prime Video è stata rimandata? Sono passate poche settimane da quando era circolata l’indiscrezione secondo cui la seconda stagione del docushow sarebbe stata disponibile in streaming a marzo. Se in quel momento la rivelazione poteva sembrare plausibile, adesso ci sono ottime ragioni per dubitarne. La coppia più seguita del web composta da Fedez e Chiara Ferragni sta infatti vivendo (o facendo credere di vivere, almeno) un momento di crisi.

Iscriviti a Prime Video per vedere The Ferragnez

Le riprese di The Ferragnez 2

Secondo una nuova indiscrezione riportata negli scorsi giorni dal giornale online Linkiesta, in seguito a quanto successo a Sanremo Fedez e Chiara Ferragni avrebbero chiesto di fermare temporaneamente le riprese del docushow The Ferragnez 2, che sarebbero dunque state in corso anche nel dietro le quinte della kermesse sanremese.

Questo stop momentaneo dovrebbe provocare, sempre stando a quanto riportato nell’articolo, uno slittamento della data di uscita della seconda stagione su Prime Video. Si passerebbe quindi da maggio a settembre.

La crisi tra Fedez e Ferragni

La presunta crisi che avrebbe provocato lo stop alle riprese di The Ferragnez 2 avrebbe avuto inizio sul palco del Festival di Sanremo 2023. Durante la finale Rosa Chemical, uno dei concorrenti in gara, ha portato un apparentemente ignaro Fedez sul palco e lo ha baciato sulla bocca al termine dell’esibizione. Fedez ha risposto al bacio ed è stato al gioco. Anche Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni, rispettivamente i conduttori e la co-conduttrice, arrivati sul palco poco dopo, hanno gestito pubblicamente l’episodio con leggerezza.

Non sono mancati, però, indiscrezioni e pettegolezzi su ciò che questo episodio avrebbe davvero scatenato all’interno della coppia Ferragnez. Alcuni giornali scrivono che Ferragni abbia vietato al marito di entrare nel suo camerino, mentre un video rubato dietro le quinte, girato subito dopo l’accaduto, mostra i coniugi discutere.

Da quel momento, poi, Fedez non ha praticamente postato più nulla sul suo profilo Instagram: un silenzio social insolito e che non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco dei gossip. D’altra parte, il rapper è sparito anche dalle storie e dai post Instagram della moglie, che intanto continua a pubblicare foto di sé, dei figli, delle sue collaborazioni professionali e di altri membri della famiglia.

Quando esce The Ferragnez 2

Al momento Prime Video non ha confermato né smentito un presunto rinvio della data di uscita della seconda stagione di The Ferragnez.

