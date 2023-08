The Ferragnez, la verità su Sanremo in uno speciale

Fonte foto: Prime Video

Mancano poche settimane al debutto in streaming su Prime Video di The Ferragnez: Sanremo Special, la puntata speciale dello show non-fiction The Ferragnez dedicata a ciò che è successo davvero dietro le quinte della 73esima edizione del Festival di Sanremo tra l’imprenditrice Chiara Ferragni, che è stata co-conduttrice della kermesse musicale, e l’artista Fedez. «Questa è la puntata in cui piango sempre», dice Ferragni nel trailer dell’episodio speciale. «Non penso abbia capito completamente quanto io ci sia rimasta male», aggiunge poi riferendosi a quanto fatto dal marito.

Ferragni a Sanremo: cosa è successo

The Ferragnez è lo show non-fiction (così viene definito da Prime Video) che racconta la vita della coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez. The Ferragnez 2, ovvero la seconda stagione dello show, è uscita sulla piattaforma di streaming lo scorso maggio, ma era già stato annunciato che gli eventi relativi al chiacchieratissimo 73esimo Festival di Sanremo sarebbero stati sviscerati in un episodio speciale a parte.

Cosa è successo tra Fedez e Ferragni a Sanremo? Come molte persone ricorderanno, Chiara Ferragni era co-conduttrice del Festival. Il marito Fedez, invece, partecipava alla kermesse in quanto host del podcast Muschio Selvaggio, oltre che per esibirsi nella serata delle cover. In una delle serate è avvenuto però un colpo di scena: il cantante Rosa Chemical durante la sua esibizione è sceso tra il pubblico, ha preso per mano Fedez, lo ha portato sul palco e lo ha baciato.

Ferragnez e la crisi dopo Sanremo

L’episodio ha suscitato una certa polemica. Dopo la diffusione di una foto scattata dietro le quinte in cui Ferragni e Fedez sembrano discutere e il prolungato e anomalo silenzio social da parte di lui, si era parlato molto di una presunta crisi della coppia.

L’episodio speciale The Ferragnez: Sanremo Special promette di raccontare tutta la verità in merito a questa presunta crisi e a ciò che è accaduto prima e dopo il famigerato bacio tra Fedez e Rosa Chemical. «Sapevi quanto ci tenevo», dice Chiara Ferragni nel trailer della puntata, evidentemente rivolgendosi al marito. «Ti avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer».

The Ferragnez Sanremo Special: anticipazioni

La puntata speciale, comunque, racconterà l’intera esperienza della coppia al festival. Ferragni parlerà dei lunghi mesi di lavoro necessari per calcare un palco così importante. «In questi mesi mi sono sentita molto fragile», dice nel trailer. «Lo so che tutti si aspettano un passo falso».

«Io non sono preoccupato», le risponde invece il marito Fedez, cercando di consolarla. «Guarda, l’unico che può fare disastri in questo Sanremo sono io». Decisamente profetico.

Quando esce The Ferragnez: Sanremo Special

The Ferragnez: Sanremo Special sarà disponibile su Prime Video il 14 settembre 2023.