The Gilded Age 2: chi c'è di nuovo nel cast?

Laseconda stagione di The Gilded Age si preannuncia parecchio affollata! Recentemente, infatti, sono state comunicate diverse nuove aggiunte (più di dieci) alcast dellaserie tv ambientata durante la Gilded Age della storia statunitense, che ha debuttato quest’anno suSky ein streaming su NOW.

L’epoca storica in cui è ambientata la serie si colloca allafine del XIX secolo, in un periodo caratterizzato da grandi cambiamenti a livello socioeconomico e anche da una crescente conflittualità tra classi sociali. Su questo sfondo, tra immancabili intrighi e giochi di potere, si muovono i personaggi diThe Gilded Age creati daJulian Fellowes, già celebre per aver tratteggiato vizi e virtù della nobiltà inglese inDownton Abbey eBelgravia. Laprima stagione della serie, che è targataHBO, ha debuttato a marzo 2022, preceduta di poco dall’annuncio delrinnovo per la seconda stagione.

Cosa sappiamo di The Gilded Age 2

Laseconda stagione di The Gilded Age, pur mancando ancora conferme ufficiali in merito, potrebbe essere distribuita nel2023, presumibilmente in estate o all’inizio dell’autunno.La prima stagione aveva debuttato negli Stati Uniti, sulla rete tvHBO, il 24 gennaio 2022, ma è arrivatain Italia solo il 21 marzo dello stesso anno. Non è escluso quindi che anche per il seguito della serie ci sarà un’analoga messa in onda “in differita" rispetto alla versione originale.

In ogni caso, leriprese della nuova stagione si svolgeranno tra gli stati di New York (anche a New York City) e Rhode Islandtra maggio e ottobre 2022. Certamente le nuove puntate, quando saranno pronte nella versione doppiata in italiano, saranno disponibili sempre suSky Serie ein streaming su NOW.

The Gilded Age 2: il cast e le new entry

Nellaseconda stagione di The Gilded Age bisognerà certamente aspettarsi il ritorno dei protagonisti dei primi episodi, ma ci saranno anche, come accennato, diversenew entry nel cast. Tra questi va segnalatoRobert Sean Leonard, volto noto di Dr. House, che interpreterà il reverendo Matthew Forte: sarà lui il nuovo pastore della chiesa frequentata dall’alta società newyorkese protagonista della serie.

Saranno una novità anche la presenza diLaura Benanti nei panni du Susan Blane, vedova ereditiera di Newport, e quella diNicole Brydon Bloom, che sarà invece la giovane nubile Caroline Stuyvesant.Ben Lamb sarà il Duca di Buckingham, mentreDakin Matthews (già visto in Desperate Housewives) interpreterà mister Winterton, un ricco vedovo che sposa una donna molto più giovane di lui.

Nel cast arrivano anche Michael Braugher, nei panni di un educatore;Christopher Denham che interpreta il banchiere Robert McNeil;David Furr, vedovo che si trasferisce a New York con la figlia Frances (Matilda Lawler).