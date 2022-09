The Grand Tour al Polo Nord

È tempo di scaldare i motori e di mettere in valigia guanti, cappello di lana e maglioni pesanti: fra un paio di giorni si parte e la destinazione, questa volta, è parecchio a nord. Mentre gli spettatori potranno stare comodamente sul divano di casa, a vivere l’avventura sottozero e su quattro ruote saranno Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, ovvero i protagonisti della quinta stagione di The Grand Tour Presents: A Scandi Flick. Ecco cosa aspettarsi da questo nuovo, entusiasmante capitolo.

Cos’è The Grand Tour

Con già quattro stagioni alle spalle, tutte disponibili su Prime Video, The Grand Tour è un programma televisivo presentato da Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, che per diversi anni sono stati i volti del programma televisivo Top Gear su BBC Two. Quando Clarkson venne licenziato da BBC nel 2015, i due colleghi decisero di seguirlo per creare insieme un nuovo programma.

Com’è la nuova stagione di The Grand Tour

Gli elementi comuni a ogni stagione di The Grand Tour sono il viaggiare in giro per il mondo e lo sperimentare auto incredibili. Sarà così anche nella quinta stagione, in uscita fra pochissimo su Prime Video: è la prima girata dopo lo stop della pandemia e, come suggerisce il titolo (A Scandi Flick), questa volta la meta è il Circolo Polare Artico Scandinavo.

Nel primo episodio Jeremy, Richard e James si dirigono verso le distese ghiacciate scandinave al volante delle loro tre auto da rally preferite. Il viaggio inizia dalla meravigliosa penisola delle Isole Lofoten, che ospita il campo da calcio più remoto del mondo. Attraversando l’ultimo grande deserto d’Europa, i tre passeranno da Norvegia, Svezia e Finlandia fino a raggiungere il confine russo.

I ghiacci e le temperature rigide, però, si rileveranno di frequente ostacoli più duri del previsto da superare, nonostante le robuste macchine di cui dispongono i tre protagonisti. Oltre alle sfide per sopravvivere, ci sarà spazio anche per il divertimento, come una adrenalinica gara di corsa su un lago ghiacciato.

Per Jeremy, Richard e James si tratta del primo viaggio dopo l’isolamento e il distanziamento sociale della pandemia da Covid-19: l’entusiasmo di trovarsi di nuovo insieme in pista e sul set, nonostante le difficoltà dettate dal contesto naturale, è palpabile e certamente contagerà anche gli spettatori.

Quando esce The Grand Tour 5

La quinta stagione di The Grand Tour sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 16 settembre 2022 e potrà essere vista in versione originale, sottotitolata e doppiata.

