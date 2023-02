The Last of Us: le differenze tra serie tv e videogioco

Chi ha giocato al videogioco The Last of Us e si sta ora dedicando alla visione dell’omonima serie HBO (in Italia trasmessa su Sky e NOW) sa bene in che direzione andrà la storia. La serie, osannata da pubblico e critica, è infatti particolarmente fedele al videogioco targato Naughty Dog, considerato uno dei migliori al mondo. Le differenze tra la serie e il videogioco, però, ci sono. Ecco un elenco (con molti spoiler delle prime cinque puntate della serie) di quali sono i punti più rilevanti in cui la serie e il videogioco si discostano.

L’ambientazione temporale

Nel videogioco l’epidemia inizia nel 2013 e i protagonisti vivono nel 2033. Nella serie, invece, il contagio comincia nel 2003 e l’azione si svolge nel 2023.

La missione di Joel e Tess

Nella serie Joel e Tess incontrano Marlene, la leader delle Luci a Boston che sta tenendo in custodia Ellie, perché cercano una batteria d’auto per andare in Wyoming, dove si trova il fratello di Joel. Nel videogioco, invece, stanno recuperando un carico di armi da contrabbando.

La storia di Henry e Sam

Nella quinta puntata il pubblico della serie fa la conoscenza di Henry e Sam, che appaiono leggermente diversi rispetto al videogioco. Prima di tutto, nel videogioco il bambino non è sordo. Il fratello maggiore, poi, è più duro nei suoi confronti: per garantire la sopravvivenza di entrambi ha dovuto fare scelte difficili e azioni terribili, mentre nella puntata dice di non aver mai ucciso nessuno. Infine, la coppia nel videogioco non ha un legame significativo con la capa rivoluzionaria Kathleen, dal momento che questo personaggio così approfondito è una novità della serie.

La morte di Sam

Nella serie Sam svela a Ellie di essere stato morso e la ragazza spera di riuscire a salvarlo grazie al suo sangue. Nel videogioco non succede nulla di tutto ciò, anche se il bambino viene comunque morso, e dopo essersi trasformato, cerca di aggredire Ellie.

Bill, Frank e l’omosessualità

Anche nel videogioco, come si scopre anche nella terza puntata della serie, Bill e Frank sono gay. La loro storia però è del tutto diversa: la coppia un giorno litiga, Frank se ne va di casa, viene morso e si impicca prima di trasformarsi. Bill rimane dunque da solo e fa temporaneamente da guida a Joel e Ellie. Non si sa che fine faccia.

Come si diffonde il fungo

Nel videogioco il contagio avviene non solo tramite il morso di persone infette o lo scambio di fluidi con esse, ma anche tramite l’inalazione delle spore del fungo che potrebbero in alcune aree permanere nell’aria. Nella serie quest’ultimo aspetto è stato eliminato, anche per evitare che gli attori indossassero sempre delle maschere antigas o simili, mentre è stata aggiunta "l’intelligenza d’alveare" che consente al fungo di trasmettere informazioni agli infetti anche quando sono molto distanti.