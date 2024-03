The Last Rifleman: trama, cast e streaming

Ispirato a una storia vera, il film ha come protagonista l’attore Pierce Brosnan, celebre per il ruolo di James Bond, e sta per debuttare in Italia

Sta per arrivare anche in Italia, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, il film britannico The Last Rifleman – Ritorno in Normandia, con Pierce Brosnan nei panni del protagonista Artie Crawford, un veterano della Seconda Guerra Mondiale che compie un viaggio emozionante e avventuroso in cui dovrà affrontare i fantasmi del suo passato. Diretto da Terry Loane, il film ha fatto il suo debutto a novembre 2023 ed è ispirato a fatti realmente accaduti.

La trama di The Last Rifleman – Ritorno in Normandia

Come accennato, la trama di The Last Rifleman – Ritorno in Normandia ha per protagonista il veterano di guerra Artie Crawford che vive in una casa di riposo nell’Irlanda del Nord. Divenuto vedovo di recente, in occasione del 75esimo anniversario dello sbarco in Normandia Artie scappa di nascosto dalla casa di riposo e intraprende un lungo e avventuroso viaggio per dare l’ultimo saluto al suo migliore amico morto in battaglia. Viaggiare da solo dall’Irlanda del Nord alla Francia si rivela abbastanza arduo per Artie, ma anche emozionante e liberatorio: sarà finalmente l’occasione per affrontare i fantasmi del passato.

Il cast di The Last Rifleman – Ritorno in Normandia

Il protagonista di The Last Rifleman – Ritorno in Normandia è interpretato da Pierce Brosnan: irlandese classe 1953, l’attore è noto soprattutto per aver vestito i panni dell’agente secreto James Bond dal 1995 al 2002.

Nel cast del film ci sono anche Clémence Poésy nei panni di Juliette Bellamy, Jürgen Prochnow in quelli di Friedrich Mueller e John Amos in quelli di Lincoln Jefferson Adams. Desmond Eastwood è Tony McCann, Claire Rafferty è Vicky Tedjury e Ian McElhinney è Tom Malcolmson.

La vera storia di The Last Rifleman

Il film The Last Rifleman – Ritorno in Normandia si ispira a fatti realmente accaduti e nello specifico alla vera storia di Bernard Jordan, veterano di guerra britannico che prese parte allo sbarco in Normandia.

I fatti risalgono al 2014. Bernard “Bernie” Jordan (che in realtà non era vedovo) si allontanò dalla casa di cura in cui si trovava, nell’East Sussex, per partecipare alla settantesima commemorazione dello sbarco in Normandia. L’uomo non avvisò nessuno del suo viaggio a sorpresa dall’Inghilterra alla Francia; dunque, la sua scomparsa destò inizialmente grande allarme.

Una volta uscito dalla struttura, indossando le sue medaglie di guerra sotto l’impermeabile grigio, Jordan prese un traghetto per la Normandia e in seguito effettuò il check-in in un hotel in Francia, dove passò la notte. Quando tornò nella casa di riposo, il giorno successivo, fu accolto come un eroe: «Mi sono divertito, ogni singolo minuto», disse. «Sono contento di averlo fatto. Li rifarei domani stesso». Jordan è morto serenamente in ospedale nel 2015, un anno dopo questa “avventura” raccontata dai giornali di mezzo mondo.

Anche il film The Great Escaper, con protagonista Michael Caine, è ispirato a questa stessa storia vera e tra l’altro è uscito a ottobre 2023, dunque solo poche settimane prima di The Last Rifleman.

The Last Rifleman in streaming

The Last Rifleman – Ritorno in Normandia non è uscito al cinema, ma direttamente in tv e in streaming. A pochi mesi dal debutto in Inghilterra, arriva finalmente in Italia: sarà disponibile dal 23 marzo 2024 in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.