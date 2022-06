The Lincoln Lawyer, c'è una novità!

Il verdetto è arrivato: la seconda stagione si farà. L’espressione calza a pennello, visto che la notizia riguarda la serie legal drama The Lincoln Lawyer, che ha per protagonista l’idealista e anticonformista Mickey Haller che dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln.

La serie statunitense, creata da David E. Kelley e sviluppata da Ted Humphrey, ha debuttato su Netflix nella prima metà di maggio 2022. L’accoglienza è stata in generale positiva, tanto che il colosso dello streaming già un mese dopo l’uscita ha annunciato il rinnovo. Nella seconda stagione, che sarà composta da 10 episodi, Dailyn Rodriguez affiancherà Ted Humphrey come co-showrunner e produttrice esecutiva, mentre nel cast torneranno Manuel Garcia-Rulfo (nei panni del protagonista Mickey Haller), Neve Campbell (Maggie McPherson), Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy) e Angus Sampson (Cisco).

Di cosa parla The Lincoln Lawyer

Come ogni legal drama che si rispetti, anche The Lincoln Lawyer ruota intorno al racconto di vari casi legali, alcuni piccoli e altri più grandi e complicati, che devono essere risolti e possibilmente "portati a casa" con una vittoria in tribunale. La particolarità della serie è che questi casi avvengono a Los Angeles e la loro gestione è nelle mani del carismatico Mickey Haller e del suo studio legale. La trama non racconta solo le vicissitudini legali, ovviamente, ma anche la vita personale del protagonista.

Dopo il debutto su Netflix, la prima stagione è rimasta nella Top 10 globale dei contenuti più visti con un totale di 260,53 milioni di ore di visione (dato aggiornato al 5 giugno 2022). La produzione esecutiva della seconda stagione è di David E. Kelley, Ted Humphrey, Michael Connelly, Dailyn Rodriguez, Ross Fineman, Barry Jossen e Tana Jamieson.

Il libro da cui è tratto The Lincoln Lawyer 2

L’ispirazione per The Lincoln Lawyer arriva dai libri di Michael Connelly, giornalista e scrittore di thriller statunitense, e sarà così anche per la seconda stagione. La prima nello specifico si basa sul romanzo La lista (The Brass Verdict è il titolo originale), uscito nel 2008 negli Stati Uniti e nel 2010 in Italia. Tale romanzo è il sequel di Avvocato di difesa o The Lincoln Lawyer (uscito per la prima volta nel 2005), testo dal quale tra l’altro è stato tratto l’omonimo film del 2011 con Matthew McConaughey.

La seconda stagione di The Lincoln Lawyer sarà invece ispirata al quarto romanzo della serie di Michael Connelly, intitolato Il quinto testimone (il titolo originale è The Fifth Witness). Uscito per la prima volta nel 2011, l’edizione italiana Piemme è del 2014.