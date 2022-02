The Marvelous Mrs. Maisel: tutto sulla quarta stagione

Si avvicina sempre di più la data del debutto dell’attesissima quarta stagione de La Fantastica Signora Maisel, ovvero The Marvelous Mrs. Maisel. Prime Video, la piattaforma di streaming che distribuirà i nuovi episodi, da pochi giorni ha diffuso il trailer ufficiale, dal quale si evincono diversi dettagli sul contenuto della stagione in arrivo.

Nel trailer, infatti, si vede una sfavillate e più che mai determinata Midge Maisel – che per le sue esibizioni da comica ha scelto il nome d’arte Mrs. Maisel o signora Maisel, appunto – rivendicare con forza la propria libertà creativa e artistica: vuole essere l’unica a decidere cosa può dire o non dire sul palco, senza imposizioni né bavagli. Il prezzo di questa scelta? È tutto da scoprire, nel bene e nel male. Nel breve video di lancio della nuova stagione vediamo anche la protagonista esibirsi su alcuni palchi, di fronte a un pubblico in realtà abbastanza scarno, e bisticciare amichevolmente (come sempre!) con l’amica e manager Susie.

La trama de La fantastica signora Maisel 4

La quarta stagione della serie tv è ambientata nel 1960. Midge Maisel, che ha da tempo abbracciato completamente l’idea di avere una carriera da comica, trova un lavoro che le permette di avere carta bianca per quello che riguarda la sua creatività e ciò che può dire sul palco durante i suoi spettacoli.

La profonda dedizione della protagonista al lavoro porta con sé delle inevitabili tensioni con familiari e amici. Dal trailer della quarta stagione sembra in particolare che il padre di Midge potrebbe ricoprire un ruolo primario in queste dinamiche relazionali.

Il cast e le partecipazioni speciali

Nel cast della quarta stagione ritroviamo i nomi storici, tra cui ovviamente quelli di Rachel Brosnahan (Midge Maisel) e Alex Borstein (Susie), e alcune partecipazioni speciali, ovvero quelle di Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters e Jason Alexander.

Da segnalare tra gli attori e le attrici anche il vincitore dell’Emmy Tony Shalhoub, la nominata agli Emmy Marin Hinkle, Michael Zegebm Kevin Pollak, Carole Aaron e il vincitore di un Emmy Luke Kirby.

La serie è creata da Amy Sherman-Palladino e dall’executive producer Daniel Palladino, che ne hanno anche curato la scrittura.

Quando escono gli episodi

La fantastica signora Maisel 4 arriva su Prime Video il 18 febbraio 2022. Gli episodi, però, non saranno resi disponibili tutti nello stesso momento: ne verranno distribuiti due ogni venerdì per quattro settimane. Per seguire le nuove esilaranti avventure della protagonista, quindi, è d’obbligo connettersi alla piattaforma di streaming anche venerdì 25 febbraio e 4, 11 e 18 marzo.

