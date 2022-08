13: The musical, è tempo di cantare!

Il musical di Broadway intitolato 13, con musiche e libretto di Jason Robert Brown e sceneggiatura di Dan Elish e Robert Horn, diventa un film Netflix per famiglie. È stato lo stesso Horn ad adattare la sceneggiatura del musical originale, mentre Brown (vincitore di tre Tony) si è occupato della musica.

Il musical 13, che ha debuttato a Los Angeles nel 2007, narra la vita di Evan Goldman, tredicenne che si trasferisce da New York all’Indiana. Il giovane affronta il divorzio dei genitori, la nuova scuola e varie vicissitudini tipiche dell’adolescenza, e i suoi dubbi esistenziali si intensificano con l’avvicinarsi del suo Bar mitzvah (ovvero il momento in cui un bambino ebreo raggiunge l’età della maturità). L’adattamento per Netflix, che è intitolato 13: The Musical, è diretto da Tamra Davis, già nota per titoli come Crossroads – Le strade della vita, High School Musical: La serie e Slinky.

Il cast di 13: The Musical

Il cast della versione di Broadway del musical – che è una delle produzioni più adattate da gruppi teatrali delle scuole superiori – è composto interamente da adolescenti. L’opera, tra l’altro, è stata un ottimo trampolino di lancio per la carriera di alcune interpreti, come Ariana Grande ed Elizabeth Gillies.

Anche il cast della versione Netflix 13: The Musical è giovanissimo e interessante: ci sono Eli Golden, Gabriella Uhl, JD McCrary, Frankie McNellis, Lindsey Blackwell, Jonathan Lengel, Ramon Reed, Nolen Dubuc, Luke Islam, Shechinah Mpumlwana, Kayleigh Cerezo, Wyatt Moss, Liam Wignall e Khiyla Aynne.

La produzione del film è affidata a Neil Meron (un nome in passato già associato, ad esempio, a Chicago e Hairspray – Grasso è bello), mentre i produttori esecutivi sono Tamra Davis, Jason Robert Brown, Mark Nicholson, Bob Boyett e Robert Horn.

Brown, che come accennato ha già lavorato in qualità di compositore e paroliere alla versione per Broadway di 13, ha composto la musica originale per il film. Il compositore e paroliere statunitense ha già lavorato in passato a I ponti di Madison County, Parade e Mi gioco la moglie… a Las Vegas.

Quando e dove vedere 13: The Musical

Il film 13: The Musical è disponibile da oggi, 12 agosto 2022, solo su Netflix, dove va ad aggiungerli alla lunga lista di film per famiglie e con protagonisti giovanissimi, tra cui Alla scoperta di ‘Ohana, diretto da Jude Weng e con Kea Peahu e Alex Aiono, e Feel the Beat, diretto da Elissa Down e con Sofia Carson.

Tra i titoli da recuperare c’è anche la commedia del 2019 Tall Girl, diretta da Nzingha Stewart e con Ava Michelle. Inoltre, alla categoria presto si aggiungeranno presto il lungometraggio Skater Girl della regista esordiente Manjari Makijany e He’s All That con Addison Rae e Tanner Buchanan, con la regia di Mark Waters.