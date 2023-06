The Office sta per tornare, ma in Australia

Esce l’anno prossimo in streaming l’adattamento australiano della serie The Office. E dite addio a Michael Scott: per la prima volta la protagonista sarà una donna

In principio fu The Office UK, con Ricky Gervais nei panni di David Brent. Poi è venuto il turno di Steve Carell nel ruolo di Michael Scott, protagonista del fortunatissimo remake statunitense della serie. Ora i tempi sono maturi per dare alla luce una nuova versione di The Office, iconica serie comedy che porta gli spettatori all’interno della bizzarra e disfunzionale vita di una piccola azienda che produce carta. Pochi giorni fa è stata infatti annunciata The Office Australia. A presentare la novità sono stati Prime Video, BBC Studios Australia and New Zealand e Bunya Entertainment.

The Office Australia: cosa sappiamo

Il remake australiano di The Office promette una novità non da poco: per la prima volta a vestire i panni dell’improbabile e incompetente capo della filiale non sarà un uomo, ma una donna. Al posto di David Brent o di Michael Scott, infatti, questa volta c’è Hannah Howard, interpretata dall’attrice e comica Felicity Ward (già vista in Wakefield e The Inbetweeners 2). La serie australiana sarà composta da otto puntate: la produzione è iniziata questo giugno a Sydney, Australia. Le riprese dureranno otto settimane.

Il cast di The Office Australia

Oltre a Felicity Ward, il cast di The Office Australia include Edith Poor (The Lord of the Rings: The Rings of Power, The Power of the Dog), Steen Raskopoulos (The Duchess, Feel Good), Shari Sebbens (The Sapphires, Thor: Love and Thunder), Josh Thomson (How to Please a Woman, Young Rock), Jonny Brugh (Thor: Love and Thunder, What We Do in the Shadows) e Pallavi Sharda (The Twelve). Ci sono inoltre Susan Ling Young (Reckoning, Hungry Ghosts), Raj Labade, Lucy Schmit e Firass Dirani (Underbelly, House Husbands).

Di cosa parla The Office Australia

Il remake statunitense di The Office (nella foto, al momento disponibile nel catalogo di Prime Video e Netflix) è uscito nel 2005: oggi i tempi sono parecchio cambiati da allora e il remake australiano prova, infatti, ad attualizzare alcuni aspetti della trama. Hannah Howard non è più la direttrice di un’azienda di carta, ma di una ditta che si occupa di packaging e contenitori per il confezionamento, Flinley Craddick.

Quando la sede centrale della compagnia decide di chiudere la filiale e di far lavorare tutti i dipendenti da casa, Howard entra nel panico e decide di fare qualunque cosa pur di tenere unita la sua "famiglia di lavoro". Iniziano così le trame stravaganti e gli obiettivi impossibili che la capa propone ogni giorno ai suoi dipendenti che, come da copione, talvolta assecondano e talvolta (mal)sopportano le eccentricità della direttrice.

Gli altri remake di The Office

Il remake australiano di prossima uscita non è l’unico tentativo di riscrittura di The Office. Anzi, la celebre serie inglese negli ultimi vent’anni è stata già riproposta dodici volte (quello australiano è il tredicesimo remake, ma sarà il primo con una donna nel ruolo della direttrice di filiale). Esistono già adattamenti ambientati, ad esempio, in Francia, Canada, Cile, Israele, India e Polonia.

Quando esce The Office Australia

The Office Australia arriverà nel 2024 su Prime Video in tutti i Paesi in cui è presente il servizio (Stati Uniti esclusi).