The Rig, le novità della seconda stagione

Non manca molto all’uscita di The Rig 2: tra anticipazioni, trama e new entry del cast, ecco cosa sappiamo delle nuove puntate della serie tv thriller

Fonte foto: Prime Video

Iain Glen, Emily Hampshire, Martin Compston, Rochenda Sandall e Mark Addy stanno per tornare su Prime Video con la seconda stagione di The Rig, la serie Amazon Original che ha fatto il suo debutto nel 2023 diventando presto un titolo di punta nel Regno Unito e in altri Paesi del mondo. I nuovi episodi della serie tv thriller si preannunciano ricchi di novità, a partire dall’ambientazione che si sposta tra i ghiacci artici.

Trama e anticipazioni di The Rig 2

Composta da sei episodi, la seconda stagione di The Rig è stata girata ai First Stage Studios a Edimburgo, in Scozia, ma propone in realtà come ambientazione il Circolo Polare Artico.

Qui si trova infatti una nuova struttura segreta offshore, chiamata Stac, nella quale gli elicotteri hanno trasportato l’equipaggio sopravvissuto della Kinloch Bravo.

In questi paesaggi straordinari e sterminati, ma anche freddi e letali, l’equipaggio intrappolato deve affrontare le conseguenze emotive e fisiche del devastante tsunami che ha distrutto la Bravo. Non solo: i protagonisti dovranno affrontare anche complotti, conflitti aziendali e soprattutto nuove minacce che sembrano provenire dalle oscure profondità dell’oceano.

Creata da David Macpherson, la seconda stagione di The Rig promette azione avvicente ed emozioni, continuando a esplorare temi globali che hanno a che fare con il passato e il futuro della Terra, incluso il controverso mondo dell’estrazione mineraria nelle profondità marine.

What terrors await in the second chapter? A first look at #TheRig Season 2 coming in January on @primevideouk. Follow workers on a North Sea oil rig, who experience a disruption to their communications as a mysterious fog begins to surround them. ⭐️ #IainGlen,… pic.twitter.com/3GKZNesjyz — Independent Talent (@ITG_Ltd) October 25, 2024

Il cast di The Rig 2: ritorni e novità

Come accennato, nel cast di The Rig 2 tornano alcuni volti noti: Iain Glen (noto per Game of Thrones), Martin Compston (Line of Duty), Emily Hampshire (Schitt’s Creek), Rochenda Sandall (Criminal: UK) e Mark Addy (Game of Thrones).

Tornano nella stagione 2 anche Owen Teale (Game of Thrones), Molly Vevers (The Spanish Princess), Abraham Popoola (Cruella), Nikhil Parmar (Foundation) e Stuart McQuarrie (Des).

Le new entry del cast invece sono Ross Anderson (già in The Last Kingdom), Phil McKee (Deadwater Fell), Jacob Fortune-Lloyd (The Queen’s Gambit), Johannes Roaldsen Fürst (Hvite gutter) e Alice Krige (Star Trek).

Prodotta da Wild Mercury Productions (parte di Banijay UK), la serie è scritta da David Macpherson e Meg Salter (episodio 4) e diretta da John Strickland (Line of Duty, Bodyguard) e Alex Holmes (The Letter for the King).

Derek Wax, David Macpherson e John Strickland sono produttori esecutivi. Produce Suzanne Reid, co-produce Matt Brown.

FIRST LOOK Prime Video shares first look at second series of supernatural thriller, The Rig Iain Glen, Emily Hampshire, Martin Compston, Rochenda Sandall, Mark Addy return for a second instalment A @wildmercury_TV production (part of Banijay UK)https://t.co/oN4D1Zq60U pic.twitter.com/PxYCZK0P9R — Banijay UK (@BanijayUK) October 25, 2024

Quando esce The Rig stagione 2

La seconda stagione di The Rig è attesa su Prime Video a gennaio 2025. La data esatta di uscita non è ancora stata annunciata.