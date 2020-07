The Umbrella Academy 2: quando inizia la nuova stagione su Netflix

I fan di The Umbrella Academy non dovranno aspettare molto per vedere la nuova stagione della serie televisiva su Netflix. Il prossimo 31 luglio dieci nuovi episodi di The Umbrella Academy 2, la serie tratta dal fumetto di Gerard Way e Gabriel Bà, saranno disponibili sulla piattaforma di streaming.

Il trailer ufficiale di The Umbrella Academy 2 è stato rilasciato e ci trasporta dritti negli anni Sessanta. La nuova stagione svelerà le sorti dei sette fratelli Hargreeves: Klaus, Luther, Diego, Allison, Cinque, Ben e Vanya. I sette fratelli sono dotati di poteri e il loro compito è viaggiare indietro per riscrivere la storia e salvare il mondo dall’apocalisse, che hanno inavvertitamente innescato nel corso della prima stagione. Nel nuovo capitolo, saranno catapultati indietro nel tempo e dovranno riunirsi per scongiurare un nuovo giorno del giudizio.

The Umbrella Academy, il nuovo trailer

Nel trailer ufficiale della seconda stagione di The Umbrella Academy, i fratelli Hargreeves riuniranno di nuovo le loro forze per salvare il mondo. Una reunion però che non li vede entusiasti, dato che ognuno di loro era andato avanti con la propria vita l’uno lontano dall’altro. Ma salvare il Pianeta è più importante e i sette fratelli cercheranno di portare a termine la loro missione.

Quando esce The Umbrella Academy 2

Come comunicato da Netflix, la nuova stagione sarà disponibile interamente il 31 luglio sulla piattaforma.

Come vedere The Umbrella Academy in streaming

Chi vuole recuperare la prima stagione di The Umbrella Academy prima dell’inizio della seconda lo può fare su Netflix, ma bisogna essere abbonati e avere a disposizione uno dei dispositivi supportati. Si può guardare The Umbrella Academy sia sullo smart TV installando l’applicazione oppure in streaming su smartphone, tablet e computer.

Per vedere The Umbrella Academy bisogna lanciare l’applicazione di Netflix, inserire le proprie credenziali e nella home page scrivere il nome della serie TV. Apparirà il banner e cliccandoci sopra si aprirà la scheda con tutte le puntate della prima stagione. Basterà cliccare su uno degli episodi e partirà lo streaming.