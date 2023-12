Le migliori serie sui supereroi in streaming

Fonte foto: Gareth Gatrell/Disney+

Gli appassionati di storie di supereroi non resteranno mai a bocca asciutta: il genere è longevo e popolarissimo! Oltre ai classici film, oggi su tutte le principali piattaforme di streaming ci sono numerose serie tv che raccontano storie di supereroi, alcune con un taglio più classico ed epico e altre con un taglio più irriverente, innovativo e ironico. Se scegliere quale guardare è difficile, inizia da questa lista: ecco alcune delle migliori serie tv sui supereroi da vedere in streaming.

WandaVision

WandaVision, serie originale Marvel Studios, ha come protagonisti Wanda Maximoff (interpretata da Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), entrambi dotati di superpoteri. Attraversando epoche e stili televisivi diversi, i due vivono una vita apparentemente perfetta mentre cercano di preservare la loro felicità. Ma presto iniziano a sospettare che la realtà sia ben diversa da come appare… La miniserie è su Disney+.

Loki

Con Thor siamo già stati abituati ad annoverare tra i supereroi anche le figure divine tratte dalla mitologia norrena. Tra le serie supereroistiche di questa lista possiamo allora inserire anche Loki (nella foto), la cui prima stagione è stata tra le serie Marvel Studios più viste su Disney+. La seconda stagione è uscita sulla stessa piattaforma di streaming a ottobre 2023 e dovrebbe essere la conclusione definitiva della storia, visto che a quanto pare non ci sarà una stagione 3 (ma in effetti il finale della stagione 2 non presenta nessun cliffhanger). Il protagonista della storia è Loki, il Dio dell’Inganno, fratello di Thor.

The Boys

The Boys, tratta dall’omonimo fumetto di Darick Robertson e Garth Ennis, ha ribaltato completamente l’immagine e l’immaginario del supereroe: non è più qualcuno che usa i suoi superpoteri per il bene altrui, anche arrivando a sacrificare sé stesso, ma è spesso un personaggio egoista, vanitoso e più interessato alla fama che a salvare il mondo. Così sono i Super che popolano il mondo raccontato da questa serie tv: non stupisce che molti siano scontenti della situazione e vogliano cercare un rimedio. La serie è disponibile su Prime Video: la terza stagione uscirà nel 2024, ma intanto è da poco disponibile lo spin-off Gen V.

The Umbrella Academy

I sette protagonisti di The Umbrella Academy sono nati in circostanze molto misteriose, tutti dotati di superpoteri. La loro vita da supereroi è dunque cominciata molto presto, mentre venivano cresciuti e addestrati del loro dispotico padre adottivo. La morte di quest’ultimo riporta i protagonisti ormai adulti nella loro casa d’infanzia, un luogo che per molti di loro è legato anche a ricordi dolorosi e traumatici. Il gruppo improvvisamente riunito non dovrà occuparsi solo del funerale del padre, però, ma anche affrontare nuove, impensabili minacce. La serie è su Netflix e la quarta e ultima stagione uscirà nel 2024.

Moon Knight

Molto apprezzata dal pubblico è anche la miniserie del 2022 Moon Knight, disponibile su Disney+ e ambientata nel Marvel Cinematic Universe. Il protagonista è Steven Grant, un timido appassionato di egittologia che scopre di soffrire di un disturbo dissociativo dell’identità a causa del quale condivide il suo corpo con la personalità di Marc Spector, ex mercenario e Avatar del dio egizio Khonshu.