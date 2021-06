The Winchesters: cosa sappiamo dello spin-off di Supernatural

La fortunata serie tv Supernatural avrà uno spin-off: The Winchesters. Jensen Ackles, Dean Winchester della serie Supernatural, e sua moglie Danneel Ackles, stanno lavorando alla produzione dello spin-off, che sarà un prequel, incentrato sulla storia d’amore dei genitori di Sam e Dean della serie madre.

Solo pochi mesi fa Supernatural, serie tv fantasy e paranormale, si è conclusa dopo anni di successi. Settimana scorsa l’annuncio di Jensen Ackles dello sviluppo di una nuova produzione. I fan sono già in delirio. Il co-protagonista, Jared Padalecki, Sam Winchester dell’amata serie tv, non ha mancato di mostrare il suo disappunto su Twitter per non essere stato coinvolto nel progetto. Fortunatamente la crisi tra i due co-protagonisti si è già ridimensionata per lasciare spazio al lavoro per The Winchesters. Jensen ha rassicurato i fan, con un nuovo tweet, dell’avvenuta pace tra i due fratelli di Supernatural.

The Winchesters: cosa sappiamo dello spin-off

In una recente intervista, Ackles ha spiegato la scelta del soggetto principale dello spin-off prequel: “Volevamo proporre al pubblico le origini di ‘Supernatural’. Ho sempre pensato che Dean volesse conoscere qualcosa in più sul rapporto dei genitori, su come si fossero conosciuto. Amo l’idea che sia lui a condurci in questo percorso".

La storia dei The Winchesters avrà quindi un narratore esterno che sarà probabilmente lo stesso Ackles, che riprenderà il ruolo di Dean Winchester. Sarà lui a raccontare la storia dell’amore tra John e Mary Winchester e di come i due abbiano dovuto lottare per tenere vivo il loro sentimento, salvando la loro unione e il mondo intero.

The Winchesters: il cast e quando arriva

Un’altra indiscrezione arriva sempre da Twitter da un altro ex personaggio di Supernatural: Misha Collins. L’angelo Castiel, il terzo ruolo principale di Supernatural, potrebbe tornare nello spin-off. Negli ultimi episodi della serie la confessione dell’innamoramento di Castiel per Dean aveva creato diverse polemiche.

The Winchesters è proprio all’inizio della produzione e Padalecki ha dichiarato di essere pronto a percorrere con Ackles ancora molte strade insieme, , così come già fatto e sebbene alcune di queste possano essere maledette o avere dei fossi non si fermeranno malgrado gli ostacoli.

Gli episodi sono in lavorazione e ipotizziamo di non vederli prodotti prima del 2022 con una prima, speriamo, distribuzione nel 2023. Nell’attesa del prequel spin-off, abbiamo il tempo di ripassare Supernatural in programmazione su Amazon Prime Video.