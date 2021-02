The Winx Saga 2 confermata in streaming su Netflix

La fortunata serie Netflix sul mondo delle Winx è pronta a tornare in streaming. La compagnia ha confermato l’arrivo della seconda stagione. Fate: The Winx Saga 2 sarà, ancora una volta, ispirata all’omonima serie animata creata da Iginio Straffi nel 2004.

La live action è prodotta da Archery Pictures Production, in associazione con Rainbow e scritta da Brian Young, già autore di The Vampires Diaries. Rispetto al cartone animato, lo show di Netflix si rivolge ad un pubblico più adulto, complice l’atmosfera più dark e i temi trattati. La prima stagione è uscita a gennaio 2021 e fin da subito si è classificata nelle prime posizioni della top 10 della piattaforma. Il 18 febbraio, la compagnia ha confermato il ritorno di Bloom, Stella, Musa e Terra. Non si hanno ancora notizie dettagliate sulla trama, ma ci sarà ancora più magia e mistero. Anche il cast è stato confermato e non mancheranno alcune nuove entrate.

Trama Fate: The Winx Saga 2

La serie tv sulle Winx racconta le vicende di cinque giovani fate che frequentano Alfea, scuola di magia di Oltremondo. Le protagoniste durante la prima stagione hanno scoperto i loro poteri e hanno imparato a gestirli. Contemporaneamente hanno affrontato i tipici problemi adolescenziali: dalle questioni di cuore alle difficoltà scolastiche. E come se non bastasse hanno sfidato i mostri che minacciano la loro esistenza.

La nuova stagione vedrà ancora più magia e tensione. Ancora una volta la scrittura è affidata a Brian Young, nel ruolo di produttore esecutivo e showrunner.

Judy Counihan e Kris Thykier di Archery Pictures (Riviera, ISIS – Le reclute del male) sono i produttori esecutivi, insieme a Joanne Lee e Cristiana Buzzelli per Rainbow, compagnia fondata nel 1995 da Iginio Straffi, che ha espresso soddisfazione per il ritorno delle sue fate:

“Le Winx conquistano il pubblico nel loro adattamento live action proprio come fanno nell’animazione. Anno dopo anno abbiamo visto Winx trasformarsi in un fenomeno globale, una serie seguita fedelmente da milioni di fan. Grazie al loro supporto, ‘Fate: The Winx Saga’ è un successo mondiale e la seconda stagione in arrivo su Netflix continuerà a raccontarne la storia per la gioia dei fan e del pubblico in tutto il mondo.”.

Anche lo showrunner Brian Young si è detto particolarmente entusiasta per l’arrivo della seconda stagione:

“I sei episodi della prima stagione hanno solo scalfito la superficie di questo mondo incredibilmente ricco e delle potenti fate che lo abitano. La storia di Bloom continuerà a evolversi e non vedo l’ora che il pubblico scopra ancora di più su Aisha, Stella, Terra e Musa! E chissà chi altro potrebbe presentarsi ad Alfea prossimamente…”.

La curiosità è tanta: queste parole lasciano pensare ad una serie di nuovi personaggi che arricchiranno l’immaginario delle Winx. Per il momento, il cast della prima stagione è confermato.

Fate: The Winx Saga 2 cast e uscita

Nei nuovi episodi di The Winx Saga rivedremo i principali personaggi della serie e relativi attori e attrici:

Abigail Cowen (Le Terrificanti Avventure di Sabrina) nel ruolo di Bloom

Hannah van der Westhuysen nel ruolo di Stella

Precious Mustapha nel ruolo di Aisha

Eliot Salt nel ruolo di Terra

Elisha Applebaum nel ruolo di Musa.

La seconda stagione sarà composta da 8 episodi di un’ora ciascuno e la produzione inizierà entro la fine dell’anno in Irlanda. Potremo quindi vedere le nuove puntate nel 2022. Nel frattempo è possibile guardare la prima stagione su Netflix.