The Witcher, le novità sulla stagione 4 (e oltre)

Fonte foto: Theo Whiteman/Netflix

The Witcher 4, si parte! Pubblicando alcune immagini del cast riunito per la lettura del copione, in questi giorni Netflix ha annunciato che la produzione della quarta stagione di The Witcher è ufficialmente cominciata nel Regno Unito. Per la prima volta la spada di Geralt di Rivia sarà impugnata da Liam Hemsworth, che raccoglie l’eredità di Henry Cavill per questa e per la prossima stagione, che è già stata confermata e sarà l’ultima.

Come è finita la terza stagione di The Witcher?

Alla fine della terza stagione di The Witcher, come già accaduto negli episodi precedenti, Geralt, Ciri e Yennefer sono stati separati.

Geralt è stato sconfitto da Vilgefortz, il mago malvagio che lavora con Nilfgaard. Si sta riprendendo dalle ferite quando apprende che l’imperatore di Nilfgaard Emhyr ha Ciri. A quel punto Geralt raccoglie tutte le sue forze e parte per salvare la ragazza con l’aiuto di Jaskier e Milva. Come sanno gli spettatori, però, Emhyr in realtà non ha la vera Ciri: con lui c’è Teryn, una maga elfica novizia che è stata incantata per farle credere di essere Ciri.

La vera Ciri, dopo la distruzione della torre Tor Lara, ha attraversato un portale e si è ritrovata nel deserto di Korath, luogo in cui vive un’intesa esperienza in cui si intrecciano il suo passato, le sue paure e i suoi immensi poteri. Una banda di nomadi chiamata i Ratti la cattura e lei entra, dopo aver ucciso il suo rapitore, entra a farne parte assumendo una nuova identità e il nome di Falka.

Intanto, Yennefer è rimasta ad Aretuza a fare i conti con il tradimento di Vilgefortz e con la morte di Tissaia, di cui sceglie di prendere il posto come nuova leader.

Trama e anticipazioni di The Witcher 4

Nella quarta stagione di The Witcher Geralt abbandonerà la sua storica neutralità: «Sta dalla parte di Ciri e Yen, e farà qualsiasi cosa per loro», ha spiegato Schmidt Hissrich a Tudum ad aprile.

Geralt si metterà sulle tracce di Ciri con Jaskier e Milva, un trio che – come sanno i lettori dei romanzi da cui è tratta la serie tv – resterà tale fino alla fine. «Diventa la sua nuova famiglia», ha aggiunto Hissrich. «[Geralt] inizia a rendersi conto che ha bisogno di aiuto per ritrovare Yennefer e Ciri, e quando hai bisogno di aiuto, devi anche dare te stesso».

Ciri ha ancora i suoi poteri in The Witcher 4?

Ciri ha rinunciato ai suoi poteri durante il viaggio nel deserto di Korath. Ma li ha davvero perduti per sempre? O non può più accedervi, ma solo per il momento, perché ha rinunciato alla sua vecchia identità?

«Dovrete guardare la quarta stagione per scoprire quale è la verità», ha detto Hissrich. «[Ciri] può continuare a vivere nel passato oppure, al termine della sua esperienza nel deserto, spingersi verso il futuro. E sceglie il suo futuro. Penso che nella quarta stagione questa sarà una decisione su cui tornerà: "Come fai a dimenticare da dove vieni? E lo vuoi davvero?"».

Le nuove aggiunte al cast di The Witcher 4

It's official, The Witcher season 4 is in production. But that's not all, we're already planning season 5, which will be the final season and bring this epic show to a fitting conclusion. See you on The Continent. pic.twitter.com/c0ilUCWYkF — The Witcher (@witchernetflix) April 18, 2024

Nel cast di The Witcher 4 ci sono alcuni volti nuovi. Laurence Fishburne (noto per la trilogia di Matrix) sarà Regis, un barbiere-chirurgo dal passato misterioso.

Sharlto Copley (District 9) vestirà i panni di Leo Bonhart; James Purefoy (The Following) quelli di Skellen, spia e consigliere di Emhyr; e Danny Woodburn (Watchmen) quelli del nano Zoltan.

I libri su cui è basata The Witcher 4

È già stato confermato che The Witcher avrà anche una quinta stagione, che sarà quella conclusiva. Le riprese della stagione 5 avverranno a breve distanza da quelle della stagione 4 e i due cicli di episodi chiuderanno l’adattamento dei libri di Andrzej Sapkowski.

Nello specifico, The Witcher 4 e 5 racconteranno gli eventi narrati nei libri Il battesimo di fuoco, La Torre della Rondine e La Signora del Lago.