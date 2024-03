Them: The Scare, tutto sulla nuova serie horror antologica

Fonte foto: Prime Video

Them (Loro nella traduzione italiana) è diventata una serie horror antologica e sta per tornare su Prime Video con una seconda stagione densa di inquietudine. Il primo ciclo di episodi, arrivato sulla piattaforma di streaming nel 2021, è ambientato a Los Angeles nel 1952 e ha come protagonista una famiglia afroamericana che si trasferisce in un quartiere abitato solo da persone bianche che cercano in ogni modo di cacciarle. Per il secondo ciclo di episodi dal titolo Them: The Scare si mantiene la stessa ambientazione – siamo sempre in una contea di Los Angeles – ma con un salto temporale in avanti fino al 1991.

Them: The Scare stagione 2: la trama

Them: The Scare sarà composta da otto episodi e avrà come protagonista Dawn Reeve, detective della polizia di Los Angeles che deve indagare sul raccapricciante omicidio di una madre adottiva. Mentre è sulle tracce dell’assassino, con sullo sfondo una Los Angeles in preda ai tumulti, qualcosa di sinistro si avvicina a Dawn e alla sua famiglia.

Essendo una serie antologica, la trama e i personaggi della prima e della seconda stagione di Them sono scollegati e non è necessario aver visto la stagione 1 per potersi godere la visione della successiva. Ad accomunare entrambi i cicli di episodi c’è però l’intrecciarsi inquietante di due fattori differenti e ambigui al punto che può essere complesso distinguerli: da una parte si percepiscono le forze misteriose, sovrannaturali e sinistre tipiche delle storie horror, dall’altra ci sono invece tendenze ben più umane, ma non per questo meno spaventose, come la violenza, l’abuso e la discriminazione razziale.

«Con Them: The Scare volevamo unire il nostro amore per l’horror con uno sguardo alla ricca storia ed evoluzione di Los Angeles», ha aggiunto il creatore, produttore esecutivo e showrunner Little Marvin in una nota stampa.

Il cast di Them 2

Il cast di Them: The Scare include Deborah Ayorinde (già vista in Riches e Harriet) nei panni della detective Dawn Reeve, Pam Grier (Foxy Brown, Bones, Ghost of Mars, Jackie Brown) nel ruolo di Athena e Luke James (The Chi, Insecure) nel ruolo di Edmund Gaines.

«Sono entusiasta del nostro fantastico cast», ha commentato Little Marvin. «Deborah Ayorinde ritorna come un personaggio completamente nuovo, Luke James offre una performance indimenticabile e la leggendaria Pam Grier, che ha interpretato così tanti ruoli iconici e amati sullo schermo, fa il suo ritorno all’horror…. Non avremmo potuto chiedere un gruppo più coraggioso per guidare questa seconda puntata».

Nel cast della serie tv ci sono anche Joshua J. Williams (vusto in Cloak & Dagger, Mudbound), Jeremy Bobb (The Continental, God’s Country), Wayne Knight (Seinfeld, Narcos), Carlito Olivero (This Is Me… Now, Escape Room: Tournament of Champions), Charles Brice (Homeland, The Blacklist, Watchmen) e Iman Shumpert (The Chi).

Them: The Scare 2 in streaming

Co-prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, Them: The Scare arriva su Prime Video il 25 aprile 2024.