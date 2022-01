TicWatch Pro 3, il prezzo è crollato: ora è da acquistare subito

Se siete alla ricerca di uno smartwatch top di gamma a buon prezzo, oggi è il vostro giorno fortunato. Su Amazon è in offerta con uno sconto del 35% il TicWatch Pro 3: il prezzo è di 193,96€. Può sembrare un costo elevato, ma stiamo parlando di uno smartwatch che ha un prezzo di listino di quasi 300€ e acquistandolo oggi si risparmiano più di 100€.

Perché il TicWatch 3 Pro ha un prezzo di listino così elevato? Il motivo è molto semplice e il suffisso Pro nel nome ce lo dovrebbe far intuire: si tratta di uno dei migliori smartwatch con WearOS presenti sul mercato. Il merito è di una scheda tecnica che non cerca compromessi e che dispone dei migliori componenti, a partire dal particolare doppio display 2.0 che permette di avere un’autonomia che può arrivare fino a 45 giorni. Ma le funzionalità non finiscono qui: l’orologio intelligente di TicWatch è l’ideale anche per monitorare gli allenamenti quotidiani (e i relativi progressi) e il proprio stato di salute.

TicWatch Pro 3: le caratteristiche tecniche

Uno smartwatch che non ha nulla da invidiare a modelli più sponsorizzati e anche più famosi. TicWatch è oramai un’azienda che da anni produce smartwatch ed è diventata una delle più affidabili. Il TicWatch Pro 3 è un vero top di gamma, a partire dallo schermo. Infatti, lo smartwatch monta il Dual Display, una particolare tecnologia sviluppatat dall’azienda e che sovrappone uno schermo a basso consumo energetico con un display AMOLED Retina che offre colori brillanti. Se si vuole risparmiare la batteria si attiva lo schermo a basso consumo energetico (quadranti con meno informazioni e colori meno vivaci), mentre se si vuole il massimo dal proprio orologio si utilizza lo schermo AMOLED (con la possibilità di scegliere il quadrante che più ci piace). Il display ha una diagonale da 1,4” e ha una forma circolare, come quella degli orologi analogici.

Sotto lo schermo trova posto il potente processore Snapdragon Wear 4100 che assicura prestazioni elevate e un’apertura fulminea delle applicazioni. Il TicWatch Pro 3 utilizza il sistema operativo WearOS di Google che permette l’accesso a centinaia di applicazioni, comprese tutte quelle dedicate agli allenamenti. Lo smartwatch, infatti, è il perfetto compagno di allenamento: sono oltre 100 le modalità supportate. Oltre all’attività fisica è possibile tenere sotto controllo anche la salute: l’orologio integra sensori per la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e per monitorare la qualità del riposo. Presente anche il GPS integrato.

Chiudiamo con la batteria. L’autonomia cambia in base a quale schermo utilizziamo: con quello a basso consumo si può arrivare fino a 45 giorni con una sola carica, mentre con il display AMOLED Retina la durata della batteria diminuisce di molto e si arriva a fatica al fine settimana.

TicWatch Pro 3 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Un vero e proprio crollo di prezzo quello che ha subito il TicWatch Pro 3. Lo smartwatch top di gamma oggi lo troviamo in offerta a un prezzo di 193,96€, con uno sconto del 35% sul prezzo di listino. Il risparmio in termini monetari supera i 100€. Per l’orologio intelligente è anche il prezzo più basso di sempre.

Oltre al modello GPS è in offerta su Amazon anche la versione LTE, che, come logico che sia, costa leggermente di più. In questo caso il prezzo è di 223,80€, con uno sconto di ben il 38% su quello di listino. In entrambi i casi si tratta di offerte da prendere al volo, potrebbero terminare da un momento all’altro.

